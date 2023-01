Calciomercato Roma, trovato il sostituto di Karsdorp: via libera immediato

La Roma, in attesa di cedere Karsdorp, sonda il mercato per trovare il suo sostituto. Un terzino della Ligue 1 può arrivare subito.

La Roma, da ormai diverse settimane, ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di un adeguato sostituto di Rick Karsdorp. L’olandese, dopo l’attacco ricevuto da José Mourinho al termine della partita del 9 novembre pareggiata contro il Sassuolo, è finito ai margini della rosa ed è destinato a lasciare la compagnia entro la fine del mese di gennaio. Un addio praticamente certo, a cui corrisponderà un nuovo acquisto.

Sulla fascia destra, al momento, il mister originario di Setubal ha a disposizione soltanto Zeki Celik (tra l’altro non ancora ambientatosi al meglio nel calcio italiano). Da qui la decisione del direttore generale Tiago Pinto di portare nella capitale un altro elemento di spinta in modo tale da aumentare le opzioni di scelta del proprio tecnico. Diversi i nomi circolati in questi giorni, come ad esempio quello di Alvaro Odriozola.

L’ex Fiorentina, mai impiegato nel Real Madrid, ha intenzione di cambiare aria al più presto tuttavia le voci riguardanti un possibile passaggio alla Roma non hanno trovato, fin qui, alcun fondamento. Concreto, invece, l’interessamento nei confronti di Hamari Traoré. Il quale, di recente, ha fatto sapere al Rennes di non avere alcuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Roma, per il dopo Karsdorp si valuta Traoré del Rennes

Il capitano dei francesi, a 30 anni, sogna di mettersi alla prova in altri contesti e ritiene conclusa la propria avventura in Ligue 1. Il Rennes, dal canto suo, ha provato più volte a convincerlo a restare ancora tuttavia i vari contatti andati in scena non sono bastati per produrre la fumata bianca. Da qui, stando a quanto riferito da ‘Footmercato.net’, l’idea di valutare la sua cessione già ad inizio 2023.

Il Rennes vorrebbe cederlo subito, ma la Roma a gennaio non può tesserarlo perché non ha slot per giocatori extracomunitari, a men che il Traoré non sia in possesso di passaporto francese. Si vedrà più avanti. Prima andrà risolto, una volta per tutte, il caso Karsdorp. La Juventus si è fatta avanti, facendo sapere di volerlo ma soltanto a condizioni agevolate. La rivoluzione sulla fascia destra è imminente.