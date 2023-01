Calciomercato Roma, assist ufficiale dell’ex: Pinto gongola

Calciomercato Roma, c’è l’assist ufficiale a Tiago Pinto da parte dell’ex giallorosso. Opportunità da non sprecare per il general manager portoghese

La ripartenza stagionale, dopo la lunga pausa mondiale, obbliga la Roma a tornare in campo ritmi altissimi nelle prossime settimane. Dopo la vittoria di misura dell’Olimpico ai danni del Bologna, domani sera un nuovo cruciale big match attende i giallorossi. La Roma raggiungerà San Siro per sfidare il Milan di Stefano Pioli, nel frattempo si accendono i riflettori sulle prossime manovre di Tiago Pinto, general manager e responsabile del calciomercato in casa Roma.

Il calciomercato invernale sta infiammando il mese di gennaio, oltre alla ripartenza stagionale del calcio italiano. La sedicesima giornata di Serie A ha lanciato diversi spunti d’interesse, oltre alla vittoria giallorossa c’è stata la prima sconfitta del Napoli di Spalletti. Ha vinto invece la Juventus, che grazie ad una rete fortunata ha strappato i tre punti in casa della Cremonese. La squadra grigiorossa è la sola compagine in Serie A a non aver ancora conquistato una vittoria, ed è stata accostata più volte ad un attaccante in uscita dalla Roma.

Calciomercato Roma, De Sanctis gela la Cremonese su Bonazzoli: torna di moda Shomurodov?

La squadra lombarda potrebbe tornare all’assalto di Eldor Shomurodov grazie all’assist ufficiale di Morgan De Sanctis, ex giallorosso. Oggi direttore sportivo della Salernitana, per tre stagioni è stato estremo difensore della Roma prima e dirigente poi. Nella conferenza stampa di ieri, parlando di calciomercato e non solo, lo stesso De Sanctis ha lanciato un assist in uscita a Tiago Pinto.

Parlando di calciomercato, con un focus sulle cessioni, De Sanctis ha così annunciato la situazione di Bonazzoli, in gol contro il Milan. Le parole dell’ex Roma: “Bonazzoli non è sul mercato. Costantemente ricevo telefonate per conoscere eventuali situazioni dei nostri tesserati. Su Bonazzoli ne abbiamo ricevute diverse, l’unica offerta seria è stata quella della Cremonese, ma è stata respinta al mittente.” La squadra lombarda ora potrebbe virare con decisione su Shomurodov, che da parte sua preferirebbe un passaggio al Torino di Juric.