Mourinho CT, chiamata fenomenale: risposta immediata

Mourinho è ancora nel mirino di alcune nazionali che per prenderlo hanno deciso di mettere in campo le armi pesanti

Il Mondiale in Qatar sta lasciando i suoi strascichi sui giocatori e sugli allenatori, soprattutto in Europa. Sono tanti i commissari tecnici che hanno lasciato il loro posto alla guida delle nazionali a causa del risultato raggiunto nella competizione della Fifa. Uno di questi è Luis Enrique, che da diversi anni era sulla panchina della Spagna. L’ex tecnico giallorosso si era allontanato per una parentesi a causa di problemi famigliari per poi tornare a pieno regime.

Ora la sua avventura alla guida degli iberici si è interrotta, dopo essere stata eliminata dal Marocco ai calci di rigore. Stesso destino anche per Fernando Santos, tecnico del Portogallo, che è stato buttato fuori dal torneo proprio dalla Nazionale del Nord Africa. Se il primo è stato sostituito dall’allenatore dell’Under 21, i lusitani stanno cercando qualcuno che possa prendere il ruolo di ct.

Il primo nome sulla lista è quello di Mourinho, a lungo nel mirino dei rossoverdi. Riportare lo Special One in Portogallo sarebbe una grande impresa per la Federcalcio, che potrebbe affidarsi al suo miglior tecnico. L’offerta, però, è stata rifiutata da José, che ha intenzione di concentrarsi al 100% sulla Roma. Anche l’ipotesi del doppio incarico è stata scartata dal giallorosso. Sulle sue tracce, infine, c’è anche il Brasile che sta dando vita a una corte serrata per portarlo in verdeoro.

Mourinho CT, lo chiama anche Ronaldo il Fenomeno

Come riporta il Corriere dello Sport, la Seleçao non si è arresa e ha intenzione di prendere Mourinho come allenatore. Dopo le dichiarazioni di ieri di Carlos Alberto, nuovi tentativi sono stati fatti per convincere lo Special One.

La Seleçao, infatti, ha deciso di utilizzare le armi pesanti per portare José in Brasile. L’ultima mossa è stata far telefonare all’allenatore della Roma da Ronaldo Nazario de Lima, conosciuto come il Fenomeno. I rapporti con l’ex numero 9 del Real Madrid sono ottimi e l’ex attaccante di Barcellona, PSV e Inter ha fatto il suo passo per convincerlo ad accettare. Anche questo tentativo, però, è stato rifiutato da Mou, che vuole solo la Roma.