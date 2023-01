Mourinho CT del Brasile, sentenza Pato Moure: “Decide il presidente”

Verdetto in diretta sul nuovo commissario tecnico del Brasile. La pista Mourinho sembra tramontata per il dopo Tite, spunta la doppia opzione in Europa

Il Mondiale in Qatar, oltre ad aver riportato sul tetto del mondo l’Argentina, ha regalato diversi ribaltoni sulle panchine di varie nazionali. Tra le tante selezioni rimaste senza guida tecnica c’è il Brasile, che ha salutato Tite dopo l’eliminazione nei quarti di finale per opera della Croazia. La nazionale verdeoro è stata accostata al futuro immediato di José Mourinho, ma la pist che porta al tecnico della Roma sembra tramontata, ecco il verdetto in diretta.

Il Brasile è a caccia del nuovo commissario tecnico dopo la separazione da Tite, che ha salutato la nazionale sudamericana dopo il Mondiale in Qatar. Tra le tante opzioni è rimbalzata a più riprese la pista che portava a guardare a José Mourinho. Il tecnico portoghese è legato ad un contratto con la Roma fino al 2024. Il tecnico portoghese però sembra aver già declinato l’offerta, mentre il Portogallo – altra panchina accostata con insistenza allo Special One- ha ufficializzato il nuovo commissario tecnico. Ecco il verdetto in diretta sulle prossime mosse della federazione brasiliana, a parlare è stato Roberto “Pato” Moure, giornalista brasiliano che seguì a lungo la Roma sul canale TeleRoma 56.

CT Brasile, Mourinho si allontana: doppia opzione in Europa

Il cronista brasiliano è intervenuto nella diretta Twich di TV PLAY su Calciomercato.it, ecco le parole di “Pato” Moure: “Le notizie che arrivano giungono dall’Europa, qua in Brasile questa notizia ancora non circola. Il presidente della federazione deciderà chi sarà il prossimo ct, si è parlato molto di Ancelotti, Guardiola e Abel Ferreira del Palmeiras, ma di Mourinho si è parlato molto poco.”

Il giornalista sembra aver le idee chiare, preferendo la pista Ancelotti per la nazionale verdeoro. Ecco il verdetto su Mourinho: “Il calcio che propone Mourinho alla Roma di oggi non mi piace, mi fa soffrire troppo, è una squadra disorganizzata e senza un gioco. Mi piacerebbe vedere molto Ancelotti, perché lo ritengo superiore a Mourinho a livello di gioco.”