Calciomercato Roma, il rinnovo che spiazza anche la Juventus

Calciomercato, la Roma e la Juventus colte di sorpresa dall’apertura ufficiale al rinnovo di contratto. Ecco cosa può cambiare nelle prossime settimane

La stagione calcistica ha ripreso a pieno ritmo dopo la lunga pausa per il Mondiale in Qatar. La Roma è reduce dal pareggio di San Siro, agguantato clamorosamente nei minuti finali di gara contro il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera è stata agganciata al secondo posto dalla Juventus di Max Allegri. Ed i bianconeri, così come la Roma di José Mourinho, devono fare i conti con un nuovo colpo di scena in ottica calciomercato.

Il campionato italiano è vicinissimo al giro di boa stagionale. La Roma, reduce dall’insperato pareggio di San Siro contro il Milan, tornerà in campo nuovamente nel posticipo domenicale. La squadra giallorossa ospiterà la Fiorentina allo stadio Olimpico, mentre giovedì ci sarà l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Genoa. La diciottesima giornata di Serie A vedrà anche il big match al vertice della classifica, la sfida tra Napoli e Juventus mette in palio punti pesantissimi in ottica scudetto. La squadra bianconera e quella giallorossa devono fare i conti con un nuovo scenario in ottica calciomercato: c’è l‘apertura ufficiale al rinnovo di contratto.

Calciomercato, Roma e Juve sorprese: l’Eintracht non molla Ndicka

Sul taccuino di entrambe le squadre è stato segnalato da tempo il profilo del difensore centrale Evan Ndicka. Protagonista in Bundesliga con la maglia dell’Eintracht Francoforte, il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2023. Piede mancino, centrale francese classe 1999 dal 2018 in forza alla squadra tedesca.

Ed in casa Eintracht non perdono le speranze per arrivare al prolungamento di contratto del difensore centrale, malgrado sia una vera e propria corsa contro il tempo. Ad uscire allo scoperto è stato il direttore sportivo del club tedesco, Markus Krösche, intervistato da Sky Sport in Germania. Il ds ha parlato dei due calciatori in scadenza di contratto che fanno gola a diversi club, Ndicka e Kamada: “Nelle prossime settimane vedremo come decideranno. Siamo in stretto contatto con entrambi i giocatori e abbiamo mostrato loro quale posto occuperanno all’Eintracht Francoforte in futuro. Come club, offriamo un buon ambiente e buone condizioni generali per un ulteriore sviluppo e successo.“