Calciomercato Roma, dietrofront in Premier: Pinto torna in corsa

Calciomercato Roma, secco dietrofront in Premier League ed effetto domino immediato. Anche Tiago Pinto torna in corsa nelle prossime settimane

La stagione calcistica in Europa è ripartita dopo la lunga pausa per il Mondiale in Qatar. In parallelo c’è stata l’apertura della finestra invernale di calciomercato, che infiamma lo scenario calcistico in tutto il continente. C’è il dietrofront secco in Premier League, che può scatenare un effetto domino immediato nelle prossime settimane. Anche Tiago Pinto può sfruttare il nuovo colpo di scena dal campionato inglese.

Calciomercato Roma, Maguire non molla il Manchester United: effetto domino Ndicka

Riflttori accesi sul futuro di Evan Ndicka, difensore francese in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Roccioso difensore centrale classe’99, il suo contratto è ancora in scadenza in questa estate e la concorrenza sulle sue tracce è decisamente ampia. In tempi non sospetti venne accostato alla Roma di Mourinho, così come alla lista dei desideri della Juventus per il pacchetto arretrato.

Diverse fonti lo hanno accostato anche ad un passaggio al Manchester United, ma la squadra allenata da ten Hag deve fare i conti con un dietrofront in uscita. L’indiziato numero uno a lasciare i Red Devils sembrava essere il centrale Harry Maguire, segnalato vicinissimo al passaggio all’Aston Villa nei giorni scorsi. Ieri il calciatore è tornato tra i titolari nella formazione del Manchester United e a fine gara, ai microfoni Sky Sport ha così commentato il suo futuro:” Mi sento bene ora. Abbiamo molti buoni difensori centrali in questo club, c’è molta competizione per i posti e continuerò a lottare.”