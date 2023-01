Calciomercato Roma, Karsdorp scartato: “copiano” Pinto

Si complica la cessione di Karsdorp in Premier League. Una delle pretendenti ha seguito la stessa strategia della Roma: accordo vicino.

Fin qui il cammino della Roma è stato in chiaroscuro, ben distante dalle aspettative iniziali. Il club, dopo gli acquisti di Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum, credeva di poter ricoprire un ruolo di primo piano e di essere competitivo ai livelli più alti. La squadra, invece, è andata incontro a numerosi passi falsi.

In campionato, ad esempio, i giallorossi sono settimi a distanza siderale dal Napoli capolista (13 punti di distacco). Il quarto posto, attualmente occupato dall’Inter, è a -3 tuttavia la dirigenza si aspettava ben altro tipo di cammino. Stesso discorso per l’Europa League, dove il secondo posto nel girone alle spalle del Betis obbligherà i capitolini ad affrontare ai sedicesimi di finale il Salisburgo. Non proprio il più morbido degli avversari.

Un percorso tortuoso che ha spinto il direttore generale Tiago Pinto ad intervenire in questa finestra invernale del mercato, al fine di potenziare la rosa. Per ora è arrivato Ola Solbakken, il cui debutto con la nuova maglia è previsto stasera. Nell’agenda del manager sono poi segnati in rosso i nomi di Evan Ndicka ed Alvaro Odriozola ma prima di piazzare qualsiasi altro innesto sarà necessario tagliare qualche esubero. Ma non finisce qua, perché il club ha cominciato a riflettere anche in vista del mercato estivo.

Roma, sfuma un obiettivo estivo: può andare in Premier League

La strategia alla base non cambierà. Si tenterà quindi di ingaggiare elementi esperti, in grado di rendere maggiormente qualitativo il gruppo a disposizione del mister originario di Setubal. In tal senso, piace molto Hamari Traoré ma la strada che porta verso la fumata bianca appare quanto mai in salita.

Il terzino destro, in scadenza di contratto con il Rennes, è finito nel mirino del Fulham che nei giorni scorsi aveva effettuato qualche sondaggio per Rick Karsdorp. Gli inglesi, stando a quanto riportato oggi da ‘Footmercato.net’, sono intenzionati a mettere sul piatto una cifra compresa tra i 3 e i 4 milioni per portarlo subito in Premier League. Ora si attende soltanto la replica del maligno classe 1992 dei francesi. Per la Roma (impossibilitata a tesserarlo adesso in quanto sprovvisto del passaporto comunitario) una beffa e, soprattutto, una pretendente in meno per l’olandese.