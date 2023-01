Calciomercato Roma, firma in Serie A: incontro già avvenuto

Calciomercato Roma, la squadra giallorossa trova continuità di risultati allo stadio Olimpico. Parallelamente si accendono i fari sulle mosse di Tiago Pinto

La Roma ha superato per due reti a zero la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La squadra viola si è arresa sotto i colpi di Paulo Dybala, ancora una volta decisivo con una doppietta da brivido. Un gol per tempo per la ‘Joya’, che ha sfruttato al meglio il doppio assist di un inspirato Tammy Abraham. Ma oltre al campo da gioco, si accendono i riflettori sulle manovre di Tiago Pinto, general manager e responsabile del calciomercato in casa Roma.

La Roma risponde presente nella corsa al piazzamento in Champions League in Serie A. La squadra giallorossa, trascinata da uno straripante Paulo Dybala, ha liquidato per 2-0 la pratica Fiorentina. La squadra toscana, allenata da Vincenzo Italiano, ha pagato il cartellino rosso sventolato in faccia al terzino Dodò nella prima frazione di gara. Troppo sterile l’attacco viola e la difesa giallorossa ha avuto vita facile anche grazie alla superiorità numerica. Ma con la squadra toscana, orfana per infortunio della punta Cabral, torna d’attualità uno scenario che può portare all’affare lampo in attacco con i giallorossi.

Calciomercato Roma, incontro Fiorentina-Belotti: le ultimissime sul ‘Gallo’

Per il futuro dell’attacco della Fiorentina è tornato d’attualità il nome di Andrea Belotti. Fin qui il ‘Gallo’ non è riuscito ad incidere in maglia giallorossa. L’ex capitano del Torino, arrivato in estate a parametro zero, potrebbe lasciare Trigoria dopo appena pochi mesi. E proprio la squadra guidata da Italiano sembra aver rotto gli indugi per intavolare la trattativa in questi giorni.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione la sfida dello stadio Olimpico tra Roma e Fiorentina è stata l’occasione per discutere del futuro del numero 11 giallorosso. La squadra toscana è a caccia di rinforzi offensivi, e il dg Joe Barone ha incontrato la squadra giallorossa per chiudere la trattativa nelle prossime settimane. Ci sarebbero dei piccoli ostacoli burocratici, ma se la volontà di tutte le parti in causa fosse la stessa il passaggio del ‘Gallo’ alla corte di Vincenzo Italiano potrebbe avvenire immediatamente.