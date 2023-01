Calciomercato Roma, addio Zaniolo: crolla la quota per gennaio

Calciomercato Roma, la squadra giallorossa sta trovando continuità di risultati sul campo. Mentre José Mourinho attende ancora il miglior Zaniolo

La Roma è reduce da una vittoria importante contro la Fiorentina, liquidata per 2-0 allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa vuole continuare a fare bene in questo 2023, con la corsa al piazzamento in Champions League che si infiamma in classifica. Le attenzioni si spostano anche sul calciomercato invernale, che si evolve parallelamente a quanto accade in campo. Possibile cambio di rotta immeidato sul futuro di Nicolò Zaniolo in casa giallorossa.

Il nuovo anno per la Roma è partito con il piede giusto per quel che riguarda i risultati. La squadra giallorossa, oltre al pareggio conquistato in rimonta a San Siro, ha trovato tre vittorie in altrettante sfide allo stadio Olimpico. A rubare la scena è stato Paulo Dybala, autore di una doppietta decisiva contro la Fiorentina. Ben diversa al momento la situazione legata a Nicolò Zaniolo, difeso pubblicamente da José Mourinho in conferenza stampa. Il futuro del numero 22 giallorosso, escluso per motivi influenzali dall’ultima gara, torna ad essere un’enigma in casa Roma.

Calciomercato Roma, crolla la quota sull’addio a Zaniolo

Tra fischi del pubblico e la recente assenza dai convocati il mondo delle scommesse ribalta la quota sul possibile addio alla Roma a gennaio di Nicolò Zaniolo. Di solito quando i bookmaker prendono decisioni simili è perché seguono il flusso delle puntate dei giocatori, ma potrebbe anche essere una scelta arbitraria dovuta ai fatti recenti in casa giallorossa.

In ogni caso la quota che vedrebbe l’addio a gennaio del numero 22 della Roma è stata praticamente dimezzata. Come riportato dal sito Agipronews.it, un possibile addio a Zaniolo era quotato a 8 solo sette giorni fa. Questa settimana l’addio a Nicolò Zaniolo viene quotato invece a 4.25 su Planetwin365. Non è un mistero che il fantasista offensivo giallorosso sia entrato da tempo nei radar del calciomercato della Juventus in Serie A ma non solo. Anche il Milan di Pioli è stato accostato al futuro del numero 22 della Roma, insieme a diverse squadre di Premier League e l’Atletico Madrid di Diego Simeone.