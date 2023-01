UFFICIALE: lesione e operazione immediata, salta la Roma

La Roma si prepara ad affrontare i prossimi impegni di campionato. Un avversario non ci sarà campo: ufficiale il grave infortunio.

La Roma, reduce dalle vittorie ottenute ai danni del Genoa in Coppa Italia e della Fiorentina in campionato, ha iniziato a prepararsi in vista della prossima gara. Domenica, alle ore 20.45. i giallorossi saranno impegnati sul campo dello Spezia salito al quindicesimo posto grazie al successo sul Torino.

Una partita che si preannuncia complicata per José Mourinho, chiamato a dare continuità agli ultimi risultati positivi. I bianconeri, infatti, non perdono dal 5 novembre (2-1 in casa del Milan). Da quel momento in poi, sono arrivati 3 pareggi e 2 successi che hanno consentito alla squadra di Luca Gotti di allontanarsi dalle zone calde e portarsi a +9 dal Verona e dalla Sampdoria penultimi. Un rendimento eccellente, che i padroni di casa cercheranno ulteriormente di consolidare.

I capitolini, salvo sorprese, si presenteranno con una formazione molto simile a quella impiegata con la Fiorentina. Il tandem offensivo composto da Paulo Dybala e Tammy Abraham, ad esempio, ha fornito tutte le risposte auspicate dal mister originario di Setubal. Al momento, quindi, appare improbabile un cambio di modulo. Stando così le cose, per Nicolò Zaniolo (sempre nel mirino della Premier League) si prospetta l’ennesima esclusione di una stagione fin qui avara di soddisfazioni a livello personale.

Roma, lo Spezia domenica non avrà a disposizione un big

Lo Spezia, invece, nel match dovrà fare a meno di una colonna portante. Si tratta di Simone Bastoni, che nelle scorse ore ha subito un infortunio che lo costringerà a restare ai box per diverso tempo e a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

A confermarlo è stato lo stesso club spezzino, attraverso un report pubblicato sul proprio portale online. “Gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore hanno evidenziato una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro”. L’esterno, autore di 2 reti e 3 assist in 14 apparizioni complessive, nella giornata di domani si opererà ed in seguito “seguirà il percorso riabilitativo del caso”. Per Gotti, già orfano di Dimitris Nikolaou (squalificato), la peggiore delle notizie possibili. Il rischio è quello di riavere a disposizione Bastoni soltanto ad aprile, dopo la sosta dovuta gli impegni delle Nazionali. La difesa, intanto, è da ricostruire.