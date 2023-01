Calciomercato Roma, Premier League insaziabile: Pinto è circondato

Calciomercato Roma, la Premier League convinta di poter prendere tutto. Interesse confermato dall’Inghilterra. Pinto bruciato

In Inghilterra, sotto l’aspetto economico, a differenza delle squadre italiane, sono tutte delle potenze. Anche quelle società che sembrerebbero in alcuni casi poter riuscire a competere con i club di Serie A. Eppure non è così, visto che anche il Southampton è pronto a pescare in Italia.

E sono pronti a pescare anche bene da quelle parti, visto che secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Alex Crook, il nome che piace molto è quello del capitano del Lecce Morten Hjulmand, che nelle scorse settimane era stato accostato alla Roma. Non si tratta, confermano, di una trattativa vera e propria in questo momento, ma di un inizio di chiacchere che potrebbe anche portare ad un cambio di campionato anche in questa sessione di mercato. Insomma hanno iniziato davvero a fare sul serio.

Calciomercato Roma, Pinto accechiato dalla Premier League

Come detto il nome di Morten Hjulmand era stato accostato ai colori giallorossi. Anche perché all’inizio di questa sessione di mercato il Lecce sembrava essere assai interessato alle prestazioni di Bove: poi Mourinho, per Edoardo, ha messo il veto alla cessione. E anche la pista che avrebbe potuto portare il salentino a Trigoria si è un poco raffreddata. Ma non del tutto abbandonata, anche se in questo momento, con questo inserimento, appare difficile riuscire a pensare che Pinto possa tornare o rimanere in corsa.

La Premier League accerchia il gm giallorosso. Perché così come vi abbiamo raccontato nel corso di questa giornata, sia l’Arsenal che il Newcastle sarebbero pronte a fare un’offerta già a gennaio per Zaniolo. L’Inghilterra fa paura, a tutte. A Pinto forse un poco di più.