Spezia-Roma, arbitra Sozza: il VAR evoca brutti ricordi

Spezia-Roma, in Liguria arbitra Sozza: ecco tutti i precedenti con il direttore di gara. Il Var invece è da horror

Domenica torna la Serie A, e domenica la Roma sarà impegnata in trasferta sul campo dello Spezia in una partita fondamentale per i giallorossi che vogliono assolutamente continuare la striscia positiva. Striscia positiva incanalata da Dybala, che contro la Fiorentina ha piazzato la doppietta decisiva grazie al doppio assist di Abraham.

Mourinho è alle prese con dei problemi di formazione. Intanto deve capire le condizioni di Pellegrini, che è uscito anzitempo domenica scorsa e poi adesso c’è anche la questione Zaniolo che scotta. Ieri il numero 22 si è allenato con la squadra ma sono le voci di mercato che lo mettono al centro dell’attenzione. Secondo le ultime indiscrezioni il giallorosso avrebbe chiesto la cessione. E c’è curiosità anche di capire come si comporterà lo Special One. Intanto, nel frattempo, è arrivata la designazione ufficiale dell’arbitro.

Spezia-Roma, arbitra Sozza

A dirigere la gara sarà Sozza: con lui la Roma ha 5 precedenti. Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, contro l’Inter, quella dell’anno scorso. I due assistenti saranno Cecconi e Bercigli mentre il quarto uomo sarà Pezzuto. Manganiello invece Avar.

Al Var invece è stato designato Fabbri, colui che era al monitor lo scorso anno in quel Venezia-Roma finita 3-2 per i lagunari con quel calcio di rigore concesso ai padroni di casa tra le proteste della formazione giallorossa. Insomma, un incubo in questo caso per la Roma.