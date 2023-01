Calciomercato Roma, sorpasso in Liga: contatti avviati

Calciomercato Roma, il campionato spagnolo è pronto al sorpasso a gennaio. Contatti già avviati, ecco cosa può cambiare nei prossimi giorni

La finestra di calciomercato invernale si accende negli ultimi giorni del mese di gennaio. In casa Roma è tornato di stretta attualità il futuro di Nicolò Zaniolo, sul quale sono tornate a suonare le sirene della Premier League. La squadra giallorossa deve pensare al campo, domenica pomeriggio la trasferta in casa dello Spezia per gli uomini di José Mourinho. Mentre dal campionato spagnolo sembra pronto il sorpasso finale per il colpo low-cost: contatti già avviati.

Il calciomercato invernale in casa giallorossa potrebbe accendersi improvvisamente negli ultimi scampoli della finestra di riparazione. Enigmatica la situazione legata a Nicolò Zaniolo, il cui contratto scadrà nell’estate del 2024. Senza segnali intorno al rinnovo il numero 22 giallorosso è dato ancora una volta per partente, qualora dovesse arrivare l’offerta congrua sul tavolo di Tiago Pinto. Ancora più stringente è il futuro dei tanti calciatori in scadenza di contratto la prossima estate, tra i quali spunta anche Stephan El Shaarawy. L’esterno offensivo potrebbe lasciare la squadra giallorossa a parametro zero, il suo ingaggio pesa e segnali sul rinnovo tardano ad arrivare. Per la sua eredità si era guardato ad un altro profilo in scadenza a giugno, in forza al Leicester in Premier League.

Calciomercato Roma, affondo Betis per Ayoze Perez: contatti avviati per gennaio

Una pista a parametro zero, per l’attacco futuro della Roma, vede la squadra giallorossa sulle tracce di Ayoze Perez. Attaccante spagnolo in scadenza di contratto con il Leicester. Impiegabile sia come seconda punta che come centravanti, il classe ’93 è destinato a lasciare le Foxes ed è stato accostato anche alla Fiorentina in Serie A. Ma sul suo futuro sembra prossimo l’approdo in Liga a gennaio.

Secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti su Twitter l’attaccante spagnolo è ad un passo dallo sbarco in Liga. Il Betis di Pellegrini, già avversario della Roma in Europa League, avrebbe avviato i contatti con il Leicester per bruciare la concorrenza. Le Foxes potrebbero sfruttare il sondaggio del club andaluso per monetizzare a gennaio ed evitare l’addio a parametro zero in estate.