Accordo lampo con l’Arsenal: 25 milioni e affare chiuso

L’Arsenal, nella giornata odierna, ha trovato l’accordo decisivo per ingaggiare un giovane talento della Serie A. L’intesa è totale.

La Premier League, in questi giorni, ha messo nel mirino numerosi giocatori militanti in Serie A. L’Everton, ad esempio, ha messo nel mirino Duvan Zapata (ritenuto non più imprescindibile dall’Atalanta). Molto attivo anche l’Arsenal, pronto a chiudere un’operazione sulla base di 25 milioni.

A trasferirsi a Londra nell’arco delle prossime ore sarà Jakub Kiwior. I contatti con lo Spezia nella mattinata odierna si sono intensificati, al punto da produrre la tanto auspicata fumata bianca. L’accordo, stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, è è da considerare chiuso e blindato. Il calciatore, messosi in grande luce anche gli ultimi Mondiali, partirà alla volta dell’Inghilterra tra domani e dopodomani.

Una volta sbarcato, si sottoporrà alle visite mediche di rito ed in seguito apporrà la propria firma sul contratto che lo legherà ai ‘Gunners’ di Mikel Arteta fino al 2028 a 3 milioni all’anno. Per il club bianconero, che grazie alla cessione otterrà ulteriori 5 milioni sotto forma di bonus legati a determinati obiettivi stagionali, un’operazione da incorniciare che consentirà di effettuare una corposa plusvalenza (era costato poco più di 2 milioni nel 2021), incamerare risorse economiche fresche e pianificare i prossimi colpi in entrata.

Roma, niente Kiwior: va all’Arsenal

Sulle tracce del calciatore c’è erano anche la Roma e la Juventus, che avevano iniziato a pensare a lui in vista della prossima sessione estiva del mercato. José Mourinho e Massimiliano Allegri, in particolare, apprezzano molto la sua capacità di giocare sia in difesa che a centrocampo.

Interessamenti, quelli espressi dai giallorossi e dai bianconeri, destinati a restare sulla carta. Nel suo futuro, adesso, c’è la Premier League. Un’avventura da vivere in pieno, con l’obiettivo di aiutare l’Arsenal (a +5 dal Manchester City secondo) a vincere il campionato. Dopo Takehiro Tomiyasu, strappato al Bologna nell’estate 2021, i biancorossi continuano a fare shopping in Italia. Per la Roma, invece, una brutta notizia da metabolizzare il prima possibile. Adesso i giallorossi si concentreranno sulla trattativa riguardante Nicolò Zaniolo, in procinto di trasferirsi al Tottenham. Poi, sarà tempo di pensare ai sostituti dell’ex Inter da regalare a José Mourinho.