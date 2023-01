Calciomercato Roma, ritorno di fiamma in Serie A: firma ad una condizione

Calciomercato Roma, riflettori puntati sulle prossime manovre di Tiago Pinto. Il general manager giallorosso può sfruttare il ritorno di fiamma in Serie A.

Sono diversi i nodi da sciogliere per Tiago Pinto in vista degli ultimi giorni della finestra di calciomercato invernale. Il più attuale e stringente è legato alla situazione intorno al futuro di Nicolò Zaniolo. Il fantasista offensivo giallorosso non prenderà parte alla trasferta ligure sul campo dello Spezia, e la sua cessione è tornata argomento di stretta attualità. Ma non è l’unica operazione possibile negli ultimi giorni di gennaio.

Il nodo Zaniolo è solo il più recente ed eclatante da sciogliere per Tiago Pinto in casa Roma. La finestra di calciomercato di riparazione è agli sgoccioli ed il futuro del numero 22 giallorosso è più incerto che mai. In attesa di capire il destino del fantasista, che non ha risposto alla convocazione per la trasferta in casa dello Spezia, ci sono altri casi da risolvere per il general manager. La situazione legata ad Eldor Shomurodov per esempio, con cui si continua a cercare la fumata bianca con il Torino di Urbano Cairo. Ma non è il solo affare possibile in Serie A in questi ultimi dieci giorni. Ecco le condizioni per arrivare alla firma entro la fine del mese di gennaio.

Calciomercato Roma, il Monza può tornare alla carica per Karsdorp

Si riaffaccia l’ipotesi Monza per il futuro di Rick Karsdorp. Il laterale destro olandese non è stato più impiegato in gare ufficiali della Roma, dopo quanto accaduto in seguito alla sfida in casa del Sassuolo. Il terzino ex Feyenord continua ad essere sul mercato, e la società brianzola potrebbe tentare nuovamente l’assalto negli ultimi giorni di gennaio.

Secondo quanto sottolineato dal Corriere dello Sport la pista che porta il Monza a tentare di strappare il sì per la firma di Rick Karsdorp potrebbe improvvisamente riaccendersi. I lombardi hanno incassato il no di Pol Lirola, ex Sassuolo ora in forza all’Elche in Spagna. La pista Karsdorp potrebbe trovare la fumata bianca nei prossimi giorni, ma ad una condizione ben definita. La Roma dovrebbe partecipare all’ingaggio del terzino destro, troppo pesante per le casse del club brianzolo.