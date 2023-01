Calciomercato Roma, il Milan non molla Zaniolo: condizioni fissate

Calciomercato Roma, si riaccende la pista Milan sul futuro di Nicolò Zaniolo. Pronto il nuovo assalto rossonero: le condizioni sono state già fissate

La Roma esce con tre punti pesanti dal campo dello Spezia. La squadra giallorossa trova continuità di risultati, riuscendo a mantenere ancora una volta la porta inviolata. Prima della gara Tiago Pinto ha parlato del ‘caso’ Zaniolo, sul futuro del numero 22 giallorosso è intervenuto anche José Mourinho. Il Milan non sembra aver mollato la presa in vista di gennaio, ecco a quale condizione si può riaprire la pista rossonera per il jolly offensivo della Roma.

La Roma trova una vittoria fondamentale nella corsa al piazzamento Champions in Serie A. La squadra giallorossa, scossa dal ‘caso’ Zaniolo nei giorni scorsi, continua a convincere sul campo. Decisive le reti di El Shaarawy e Tammy Abraham, deliziosamente serviti da Paulo Dybala. Assente dalla sfida del Picco, Nicolò Zaniolo, sempre più vicino all’addio a gennaio. Nonostante le parole di José Mourinho, che si è detto convinto di ritrovarlo alla Roma a febbraio, il Milan non ha intenzione di molare la presa per il numero 22 giallorosso.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma Milan-Zaniolo: le condizioni per la chiusura

La squadra rossonera sarebbe pronta a tentare l’assalto a Nicolò Zaniolo, negli ultimi giorni della finestra invernale di calciomercato. Oltre alle sirene europee, dalla Premier League e non solo, anche quelle della squadra allenata da Stefano Pioli sono pronte a tornare a squillare sul futuro del numero 22 giallorosso.

Secondo quanto riportato dal sito Sport.Sky.it il Milan sarebbe pronto a bussare alla porta di Tiago Pinto per il numero 22 giallorosso. Finora il general manager è stato netto nella trattativa, Nicolò Zaniolo può essere ceduto solo con la formula della cessione a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Secondo quanto riferito da Sky, qualora la Roma decidesse invece di accettare un’offerta di prestito con diritto di riscatto la squadra rossonera potrebbe fiondarsi sul jolly offensivo giallorosso negli ultimi scampoli del mese di gennaio. Le prossime giornate saranno decisive per il futuro di Nicolò Zaniolo.