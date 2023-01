Calciomercato Roma, tentazione Ziyech: ostacolo bianconero

Calciomercato Roma, alle prese con la possibile cessione a gennaio di Nicolò Zaniolo è spuntata la tentazione Ziyech per Mourinho. C’è anche l’ostacolo bianconero

La Roma è reduce dalla convincente vittoria per 2-0 trovata sul campo dello Spezia. Le vicende di calciomercato non hanno impensierito la squadra giallorossa, che in Liguria ha trovato una vittoria importantissima in ottica piazzamento in Champions League nel campionato italiano. Gli ultimi giorni del mercato sono stati scossi dalle vicende intorno al futuro di Nicolò Zaniolo, ad un passo dall’addio a gennaio.

Del futuro di Nicolò Zaniolo hanno parlato anche Tiago Pinto e José Mourinho. Il general manager giallorosso ha sottolineato come l’intenzione del numero 22 sia quella di lasciare la Roma a gennaio, mentre il tecnico portoghese si è detto sicuro di ritrovarlo in maglia giallorossa il primo di febbraio. Il Tottenham sembra essere la pista più calda, mentre in Serie A permane l’interesse del Milan per il jolly offensivo giallorosso. E per raccogliere l’eredità di Zaniolo in casa Roma si è fatta avanti la tentazione che porta al marocchino del Chelsea, Hakim Ziyech.

Calciomercato Roma, tentazione Ziyech come erede di Zaniolo: concorrenza in aumento

Il nazionale marocchino, con cittadinanza olandese, sarebbe l’erede designato in caso d’addio a Nicolò Zaniolo. La pista non è semplicissima, incide soprattutto il suo ingaggio, ma nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta decisiva. Anche dall’Inghilterra continuano a rilanciare la pista giallorossa sul futuro del numero 22 del Chelsea, ma la concorrenza è in aumento in Premier League.

Secondo quanto sottolineato dal sito Standard.co.uk ci sarebbero tre squadre in corsa per strappare Ziyech al Chelsea di Potter. La Roma di José Mourinho come detto, anche se lo stesso Special One ha dichiarato di non pensare all’erede di Zaniolo. Anche l’Everton continua a seguire il marocchino, e spunta anche l’avversario bianconero sulla strada che porta al trequartista classe ’93. Il Newcastle di Eddie Howe, sorprendentemente al terzo posto in Premier League, si sarebbe iscritto alla corsa per il numero 22 del Chelsea. Concorrenza in aumento per Pinto e Mourinho, ma la tentazione che porta al marocchino non si è ancora spenta.