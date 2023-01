alciomercato Roma, il post-Zaniolo parla inglese: il piano di Pinto

La Roma sta valutando le prossime operazioni in entrata. A destra spunta un calciatore in scadenza: il direttore generale studia il colpo.

È entrato nel vivo il mercato della Roma. Sono infatti diversi i fronti in cui risulta impegnato il club, intenzionato a sfoltire la rosa e regalare a José Mourinho qualche innesto di qualità così da rendere maggiormente competitiva la squadra.

Diversi gli elementi con la valigia in mano, destinati a lasciare la capitale entro la fine di gennaio. In lista di sbarco, ad esempio, c’è Eldor Shomurodov richiesto da mezza Serie A e dal Lille. In queste ore è emerso l’interessamento dello Spezia mentre il Torino spinge per chiudere la trattativa a stretto giro di posta. I granata, in particolare, si sono rifatti avanti mettendo sul piatto un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Una proposta, però, che non ha scaldato il cuore del direttore generale giallorosso Tiago Pinto.

Se ne riparlerà a breve, anche perché l’uzbeko ritiene conclusa la propria esperienza alla corte del tecnico lusitano. Separazione in vista pure per Rick Karsdorp, finito fuori rosa e sempre nei pensieri della Juventus. In continua evoluzione, inoltre, la vicenda riguardante Nicolò Zaniolo. L’esterno è nel mirino del Tottenham e del Milan, con cui ha già raggiunto un principio d’intesa. La Roma, dalla sua cessione, conta di incamerare almeno 35 milioni ed intanto ha iniziato a riflettere in che modo investire il tesoretto in arrivo.

Roma, Traoré nel mirino di Pinto

Due le strategie al vaglio. La prima prevede l’ingaggio di un centrocampista, in modo tale da rafforzare la linea mediana della squadra. In alternativa si prenderà un calciatore abituato a giocare, come Zaniolo, largo sulla fascia destra. Il profilo seguito, in questo caso, è quello di Adama Traoré.

Lo spagnolo è in scadenza di contratto ed ha fatto sapere al Wolverhampton di non essere interessato a stipulare un nuovo accordo. La sua intenzione, infatti, è quella di andare via e mettersi alla prova in altri contesti. Pinto, stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, lo ritiene un innesto interessante e con un indennizzo potrebbe prenderlo subito. Il colpo non si preannuncia facile, alla luce della folta concorrenza, ma un tentativo in caso di partenza di Zaniolo verrà di certo fatto. La Roma studia le prossime mosse, un gioco ad incastri da risolvere il prima possibile.