Calciomercato Roma, affare in Liga: braccio di ferro con Pinto

Calciomercato Roma, appuntamento in Liga per Tiago Pinto. C’è il braccio di ferro per la firma all’orizzonte, procuratore al lavoro

Gli ultimi sette giorni di calciomercato invernale possono riservare tante sorprese in casa Roma. Domenica Tiago Pinto è uscito allo scoperto intorno al futuro di Nicolò Zaniolo, ufficialmente sul mercato a gennaio. Ma il destino del numero 22 giallorosso non è l’unico nodo da sciogliere per il general manager nell’ultima settimana della sessione di calciomercato di riparazione.

Sette giorni di fuoco separano Tiago Pinto dalla chiusura del calciomercato invernale. Il general manager giallorosso è alle prese con la possibile cessione di Nicolò Zaniolo e non solo. Il destino del jolly offensivo è ancora da decifrare, nelle ultime ore la pista Milan sembra essere quella più calda per cercare l’affondo sul numero 22 giallorosso. In caso d’addio al classe ’99 la squadra giallorossa sembra aver individuato l’erede nel marocchino Hakim Ziyech, in forza al Chelsea. Ma il futuro dell’ex Inter non è l’unico dossier sulla scrivania del general manager giallorosso. Appuntamento in Spagna per la firma lampo, sarebbe già iniziato il braccio di ferro per convincere Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, il Mallorca piomba su Vina: il nodo è nella formula

Sono tanti i possibili partenti in casa giallorossa nell’ultima settimana di gennaio, i casi più stringenti riguardano Nicolò Zaniolo e Rick Karsdorp. Entrambi i calciatori sono stati messi sul mercato dal general manager della Roma, che è uscito allo scoperto in attesa delle giuste offerte. Ma anche il futuro di Matias Vina potrebbe regalare sorprese a gennaio, c’è il forte interesse di un club spagnolo sul terzino sinistro.

Sulle tracce del laterale uruguaiano, arrivato la scorsa estate alla Roma, è pronto a piombare il Mallorca in Liga. La squadra spagnola si aggiunge alla pista inglese del Bournemouth, accesasi nei giorni scorsi. Secondo quanto sottolinea il sito Diariodemallorca.es il numero 17 della Roma sarebbe la prima scelta della squadra delle Baleari. Il nodo da superare riguarda la formula, il procuratore del terzino sta lavorando per convincere Pinto ad accettare un prestito, senza l’inserimento di obbligo di riscatto. Alla sua seconda stagione in giallorosso il numero 17 è sceso in campo solo in sette occasioni.