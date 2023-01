Calciomercato Roma, sorpasso Ziyech: Premier League decisiva

Calciomercato Roma, nuovo scenario e sorpasso con protagonista Hakim Ziyech. Decisiva la Premier League, ecco cosa cambia in ottica giallorossa

Sono giornate concitate per quel che riguarda il calciomercato invernale in casa Roma. La chiusura della finestra di riparazione si avvicina, tra sette giorni suonerà il gong sugli affari di gennaio. Il caso più eclatante per il giallorosso Tiago Pinto è quello che coinvolge Nicolò Zaniolo. In attesa di capire le sorti del numero 22 giallorosso, la Roma avrebbe già scelto come consolare José Mourinho.

La storia d’amore tra Nicolò Zaniolo e la Roma sembra ad un passo dai titoli di coda. Gli ultimi sette giorni di gennaio saranno decisivi per capire le sorti del numero 22 giallorosso. Oltre alla Premier League, sulle tracce dell’ex Inter è sempre più insistente l’interesse del Milan di Maldini. La squadra rossonera avrebbe già presentato una prima offerta alla Roma, rispedita al mittente dai giallorossi. Lo stesso Mourinho, dopo la vittoria sul campo dello Spezia, si è detto certo del fatto che Zaniolo il primo febbraio vestirà ancora giallorosso. Spegnendo le eventuali voci su un possibile erede sulla trequarti, che inevitabilmente continuano a circolare.

Calciomercato Roma, tutto su Ziyech come erede di Zaniolo: intreccio in Premier

Finora sono state fatte due ipotesi, citate dallo stesso Special One, per colmare l’eventuale vuoto offensivo causato dall’addio a Nicolò Zaniolo. Una porta a guardare in Serie A, con il ritorno di fiamma per Gerard Deulofeu. L’altra in Premier League, con la tentazione Hakim Ziyech che stuzzica le fantasie giallorosse. La scelta sembra chiara ora per la Roma, col sorpasso avvenuto anche grazie al ribaltone dal campionato inglese.

Secondo quanto evidenziato sul sito de La Repubblica in caso di addio a Zaniolo la scelta ricadrebbe tutta su Hakim Ziyech. Secondo il quotidiano i Friedkin avrebbero già ‘prenotato’ il colpo dal Chelsea. Il fantasista marocchino avrebbe staccato l’attaccante spagnolo in forza all’Udinese. Su Deulofeu invece ci sarebbe proprio la Premier League pronta a bussare alla porta del club friulano, con un effetto domino che in casa Roma coinvolge prima di tutto il destino di Nicolò Zaniolo.