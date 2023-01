Calciomercato Roma, permane lo stallo con il Milan per l’operazione Nicolò Zaniolo. La squadra rossonera ha già pronto il piano B

L’ultima settimana di calciomercato in casa Roma è incentrata sul futuro di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso è finito ufficialmente sul mercato, accendendo varie ipotesi per la sua eredità e non solo. Se la pista Tottenham sembra raffreddarsi, con un nuovo rinforzo offensivo ufficiale per Antonio Conte, in Serie A si è affacciata l’ipotesi Milan per il jolly offensivo giallorosso. Ma lo stallo con la società rossonera e la Roma permane, e spunta già il piano B per Maldini e Massara.

Le parole di Josè Mourinho, intervenuto sul ‘caso’ Zaniolo dopo la vittoria della Roma sul campo dello Spezia, potrebbero essere profetiche. Lo Special One ha dichiarato dopo la sfida del Picco di avere la certezza di trovare il numero 22 alla Roma anche a febbraio. Mentre si raffredda la pista Tottenham, con l’acquisto ufficiale dell’ala Danjuma dal Villarreal, anche la trattativa con il Milan non sembra voler decollare. Lo stallo legato alla firma del fantasista può scatenare la società rossonera su un nuovo obiettivo, Maldini e Massara sono pronti a pescare dalla Premier League il rinforzo offensivo da regalare a Stefano Pioli.

Calciomercato Roma, stallo per Zaniolo: il Milan pesca in Premier League

Dopo la pista Tottenham anche in casa Milan sembra tutto pronto per tentare un affondo offensivo che allontani i rossoneri da Nicolò Zaniolo. La squadra allenata da Stefano Pioli è reduce da una nuova clamorosa sconfitta, per 4-0 in casa della Lazio di Maurizio Sarri. E Maldini e Massara vogliono rafforzare il reparto offensivo rossonero, nei giorni scorsi è stata presentata la prima offerta proprio per il numero 22 della Roma.

La distanza tra le parti per la firma di Zaniolo sembra ancora profonda. La Roma non sembra voler accettare offerte più basse della quotazione da 35 milioni, e l’addio deve essere definitivo, senza alcuna opzione di acquisto. La prima offerta da 15 milioni di euro da parte del Milan è stata rispedita al mittente, ed ora i rossoneri sembrano pronti a cambiare obiettivo. Secondo quanto sottolineato dal sito Footmercato.net, Maldini e Massara sono pronti a piombare su Saint-Maximin, attaccante esterno del Newcastle.