Calciomercato Roma, Zaniolo-Milan: dietrofront clamoroso

I rossoneri hanno preso la loro decisione sul trasferimento per l’attaccante della Roma, in partenza in questa finestra di calciomercato

La questione di Nicolò Zaniolo sta cambiando in questi giorni e sta prendendo direzioni sempre diverse. Inizialmente il giocatore sarebbe dovuto rimanere nella Capitale, ma poi ha deciso di voler lasciare Trigoria entro la fine di gennaio dimostrando le sue idee per il futuro. La rottura c’è stata prima della gara con la Fiorentina, con il giocatore che non è stato convocato per una presunta influenza intestinale.

Dopo la gara con i toscani, la sua convocazione non è stata emanata per la partita con lo Spezia, a casa sua. La decisione però non è venuta da José Mourinho, ma da Nicolò stesso che ha preferito non prendere parte alle prossime gare dei giallorossi. L’obiettivo è evitare possibili infortuni che possano minare la sua partenza entro la fine di gennaio. Una decisione importante che palesa la sua voglia di partire.

Sulle sue tracce ci sono diversi club, con il Milan in pole position su tutti. I rossoneri, però, devono stare attenti a un altro club che ha i loro stessi colori. Si tratta del Bournemouth diciottesimo nella classifica di Premier League. Il club inglese ha fatto una proposta che si avvicina alle richieste della Roma, ma la destinazione non è gradita all’attaccante che non ha intenzione di cambiare Paese. Nella mente del ventitreenne c’è il club lombardo, anche se l’ombra di Antonio Conte e del Tottenham continua a essere su Nicolò.

Calciomercato Roma, il Milan si tira indietro

Gli Spurs seguono il giocatore da questa estate e hanno già cercato di prenderlo durante i mesi caldi del 2022 con una serie di offerte che non hanno mai convinto la Roma a lasciarlo partire. In questi giorni, invece, l’intesa con Maldini era ormai raggiunta e sembrava solo questione di ore prima del passaggio di Zaniolo in rossonero.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il Milan ha deciso di non rilanciare la propria offerta per acquistare Nicolò. Maldini e Massara hanno comunicato a Tiago Pinto che si tirano indietro non potendo procedere con offerte a titolo definitivo che si avvicinano a quella fatta dal Bournemouth. Alle condizioni degli inglesi i rossoneri si tirano indietro visto che non possono competere con il club di Premier League. Ora la palla passa a Zaniolo che deciderà il suo futuro.