Calciomercato Roma, il colpo sfuma: necessario intervento chirurgico

La Roma, in attesa di ricevere una risposta da Zaniolo in merito all’offerta del Bournemouth, valuta i sostituti. Una pista oggi è sfumata.

La Roma e Nicolò Zaniolo, dopo lo strappo dell’ex Inter, sono ormai a ferri corti. L’esterno, nella giornata odierna incontrerà il Bournemouth per discutere la proposta da 5 milioni netti all’anno ricevuta nella giornata di ieri. Il club, pronto a cederlo agli inglesi, si è mosso per trovare il sostituto.

Tanti i profili seguiti dal direttore generale Tiago Pinto, intenzionato a regalare un elemento di qualità a José Mourinho a stretto giro di posta. Il preferito del manager giallorosso è Hakim Ziyech, infelice al Chelsea a causa del poco spazio ricevuto. Per lui appena 10 presenze in Premier League (di cui soltanto 4 da titolare) per un totale di 424 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. I contratti con i Blues sono stati avviati, tuttavia sono diversi gli ostacoli lungo la strada verso la fumata bianca.

In primis, la portata economica dell’operazione. Il contratto del marocchino scadrà nel 2024 e i londinesi non hanno alcuna intenzione di svenderlo. Per portarlo via dall’Inghilterra, quindi, serviranno almeno 20 milioni. Una cifra, questa, a cui bisognerebbe poi aggiungere quella riguardante lo stipendio percepito dall’esterno destro (6.5 milioni). L’ingaggio, grazie ai benefici garantiti dal “Decreto Crescita”, costerebbe meno alla Roma ma, come detto, la pista al momento non appare in discesa.

Roma, Deulofeu finisce ancora ko: Pinto cambia obiettivo

Pinto, alla luce di tutto ciò, aveva iniziato a sondare il mercato alla ricerca di un piano B alternativo a Ziyech. I riflettori, in particolare, erano finiti su Gerard Deulofeu ma, dopo gli aggiornamenti emersi nella giornata odierna, l’interesse mostrato dai capitolini è destinato a non concretizzarsi.

Lo spagnolo, rientrato domenica e finito ancora una volta ko per infortunio, dovrà infatti operarsi al ginocchio destro. A confermarlo sono stati i friulani, attraverso un bollettino pubblicato sul sito ufficiale del club. L’operazione “di rinforzo capsulare” sarà effettuato presso la clinica Villa Stuart di Roma. Per il calciatore, la peggiore delle notizie possibili. Dopo aver saltato i match contro l’Empoli, la Juventus ed il Bologna l’attaccante sperava di essere finalmente uscito dal proprio calvario personale. Ora, invece, sarà costretto a restare di nuovo ai box: i tempi di recupero non sono stati indicati dall’Udinese tuttavia si preannunciano lunghi. La Roma, a questo punto, può depennare il suo nome dalla lista dei desiderati.