Calciomercato Roma, ore decisive per Zaniolo: incontro in corso col Bournemouth

La Roma è pronta a cedere Zaniolo in Premier League. Nel futuro del calciatore ci potrebbe essere in ogni caso il Milan.

Sono giorni di grande attesa, sia per la Roma che per Nicolò Zaniolo. Tra le parti si è aperta una frattura, non più sanabile dopo lo strappo del calciatore e la sua decisione di lasciare la capitale il prima possibile. Un addio, però, che si consumerà soltanto alle condizioni imposte dal club.

L’ex Inter, in primis, era finito nel mirino del Tottenham fattosi avanti con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Una proposta che, per usare un eufemismo, non ha scaldato il cuore del direttore generale Tiago Pinto intenzionato ad incamerare dalla cessione dell’esterno destro almeno 35 milioni. Proprio la cifra messa sul piatto dal Bournemouth.

Gli inglesi, terzultimi in Premier League, nella giornata odierna voleranno in Italia per incontrare il calciatore ed accettare l’offerta da 5 milioni netti all’anno. Zaniolo, dal canto suo, aveva inizialmente declinato aspettando un pronto rilancio da parte del Milan. Che, invece, non avverrà a causa dei paletti economici imposti dalla proprietà statunitense. Quella ricevuta Bournemouth, quindi, rappresenta l’unica possibile exit-strategy concreta a sua disposizione. In caso contrario, finirà fuori rosa fino al termine della stagione.

Roma, Zaniolo riflette sulla proposta del Bournemouh

Ulteriori sviluppi sulla vicenda sono attesi a brevi. Gli inglesi hanno già trovato l’intesa decisiva con la Roma sulla base di 30 milioni subiti più 5 di bonus ed il 10% dell’eventuale futura rivendita. Oggi, in occasione del meeting odierno, tenteranno di strappare il “sì” anche del calciatore.

In caso di sbarco in Premier League, nel futuro dell’ex Inter potrebbe esserci comunque il Milan. Come spiegato dal giornalista di ‘ReteSport’, Checco Oddo Casano, la “possibile chiave per convincere Zaniolo ad accettare il Bournemouth è una clausola di rivendita ad una big Italiana con prezzo prefissato nel prossimo mercato estivo”. Una condizione, questa, che farebbe proprio il caso del Milan impossibilitato a spendere una cifra rilevante in questa sessione invernale del mercato. Pinto dal canto suo, in attesa di sapere la risposta del giocatore, ha cominciato a sondare il mercato alla ricerca di un possibile sostituto. Il colpo Gerard Deulofeu è sfumato, resta in piedi il discorso Hakim Ziyech. Sono ore di fuoco in casa Roma: a breve dovrebbe infatti andare in scena l’incontro tra gli emissari del Bournemouth e l’agente di Zaniolo, Vigorelli.

Un incontro che secondo quanto riportato dal giornalista Ilario Di Giovambattista si sta svolgendo non in Italia ma in una città europea.