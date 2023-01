Zaniolo, Milan e Juve in attesa: doppio assalto al fotofinish

Ad un passo dalla chiusura del calciomercato invernale continua a tenere banco la questione Zaniolo in casa Roma. Milan e Juve alla finestra: pronto il doppio assalto

Il futuro di Nicolò Zaniolo rimane un nodo da sciogliere in casa Roma. Il numero 22 giallorosso rischia di vivere una seconda parte di stagione da separato in casa, dopo la rottura totale con i vertici tecnico societari della Roma. In Serie A la pista più calda nei giorni scorsi ha portato a guardare al Milan di Stefano Pioli, che continua a seguire da vicino l’evolversi della vicenda intorno al jolly offensivo giallorosso.

Ore decisive per sciogliere il nodo legato al futuro di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 della Roma quest’oggi non si è presentato agli allenamenti a Trigoria e nelle ultime battute del calciomercato invernale si cerca una soluzione che accontenti tutte le parti in causa. Dopo il retroscena che ha visto lo stesso calciatore accettare, in ritardo, l’offerta del Bournemouth – si accendono i riflettori sulla volata finale della sessione invernale. Milan e Juventus restano alla finestra, interessate all’evolversi della vicenda, mentre non è da escludere il doppio affondo last minute dalla Premier League.

Futuro Zaniolo, non solo Juve e Milan: doppio assalto dalla Premier League

La squadra rossonera ha tentato nuovi approcci nelle ultime ore di calciomercato invernale, ma la richiesta economica della Roma non è stata soddisfatta. La squadra giallorossa non ha intenzione di accettare offerte che non includano la cessione definitiva, il Milan resta alla finestra come la stessa Juventus, da diverso tempo accostata al numero 22 della Roma.

Ma non è da escludere una soluzione al foto finish che accontenti sia la Roma che il calciatore. Secondo quanto riporta su Twitter il direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, è in arrivo il doppio assalto last minute per Nicolò Zaniolo. Secondo il giornalista sia il Leeds che l’Everton sarebbero pronte a bussare alla porta di Tiago Pinto nelle prossime ore. Scenario da non sottovalutare anche in considerazione del fatto che in Inghilterra il calciomercato si chiude alle 24, mentre in Serie A il gong sulla sessione invernale è fissato alle 20.