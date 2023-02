Calciomercato Roma, Wijnaldum e il “giallo” del ritorno al PSG

La Roma, a gennaio, è stata impegnata in un gran numero di trattative. Un top player era finito nel mirino del Paris Saint Germain.

La Roma, dopo la sconfitta patita per mano del Napoli, si è tuffata sul mercato con l’obiettivo tagliare gli elementi ritenuti non più funzionali al progetto. Alcune trattative, come ad esempio quelle riguardanti Eldor Shomurodov e Matias Vina, si sono concluse in maniera positiva.

L’uzbeko, utilizzato con il contagocce da José Mourinho in questa stagione, si è trasferito allo Spezia con la formula del prestito secco fino a giugno. L’esterno uruguaiano, invece, è volato in Premier League diventando un nuovo calciatore del Bournemouth. Due cessioni che hanno consentito ai giallorossi di incamerare oltre 2 milioni (a cui se ne aggiungeranno altri 15 in caso di riscatto dell’ex Palmeiras) e snellire la rosa a disposizione del tecnico lusitano.

Non concretizzati, invece, gli addii di Rick Karsdorp e Nicolò Zaniolo. L’ex Inter, nelle ultime ore di mercato, aveva aperto alla possibilità di trasferirsi al Bournemouth ma il suo “sì”, alla fine, non è bastato per sbloccare l’operazione. I rapporti con il club, nel frattempo, restano tesi ed ora l’esterno si allenerà da solo per precisa volontà dei Friedkin. Il terzino invece, seguito invano dall’Atletico Madrid e dalla Juventus, potrebbe rientrare nel gruppo squadra: Mourinho, infatti, ha iniziato a valutare l’idea di recuperarlo e ricominciare a dargli fiducia. Oggi, intanto, è emerso un retroscena di mercato legato a Georginio Wijnaldum.

Roma, il PSG ha richiesto Wijnaldum

Il Paris Saint Germain, stando a quanto riportato da ‘L’Equipe’, a gennaio aveva pensato di interrompere il prestito dell’olandese e riportarlo nella città della Tour Eiffel in modo tale da rendere possibile la cessione di Keylor Navas al Nottingham Forest.

Un rientro alla base dettato dal fatto che i transalpini hanno “già raggiunto il numero massimo di giocatori, ovvero otto, in altre squadre con la stessa formula”. I contatti, in ogni caso, non sono proseguiti in maniera fruttuosa e così l’olandese è rimasto a Roma con l’obiettivo di tornare presto protagonista. L’infortunio patito il 21 agosto (frattura della tibia destra) che lo ha tenuto ai box in questi mesi, è stato smaltito del tutto e da ieri il calciatore ha ricominciato a lavorare insieme al resto dei compagni. Le sue condizioni continueranno ad essere monitorate dallo staff medico. Mourinho, dal canto suo, sogna di poterlo convocare per la sfida odierna con la Cremonese, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Un rientro fondamentale. Nuova benzina nel motore giallorosso nella corsa verso un piazzamento in zona Champions League.