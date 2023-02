Calciomercato Roma, l’affare salta sul gong: appello e attesa Pinto

La Roma può tornare a sperare nell’acquisto del top player tanto sperato. Il trasferimento del calciatore, infatti, è saltato.

Niente da fare. Anche il forcing finale non è bastato per concretizzare il divorzio tra la Roma e Nicolò Zaniolo. Un rapporto ormai logoro, destinato a trascinarsi fino alla prossima estate. Poi, da luglio in poi, si ripartirà alla ricerca di un club intenzionato a prenderlo.

Da qui fino al termine della stagione il calciatore ricomincerà sì ad allenarsi, ma da solo e in orari differenti rispetto ai compagni. La scelta dei Friedkin, comunicata al suo entourage poco prima della chiusura del mercato, è netta e incontrovertibile: in assenza di una cessione, il suo posto sarà in tribuna. Senza alcuna possibilità di essere reintegrato nel gruppo squadra. Un danno enorme, sia per il calciatore che per gli stessi capitolini.

L’ex Inter, autore di una stagione fin qui da dimenticare con appena 2 reti e 3 assist in 17 apparizioni complessive, non scenderà più in campo perdendo anche la Nazionale. Il club, invece, ha sperato fino all’ultimo in un suo trasferimento al Bournemouth così da incamerare oltre 35 milioni vitali per acquistare un adeguato sostituto. Ora ovviamente il suo prezzo è destinato a scendere e complice il contratto in scadenza nel 2024 non sarà affatto semplice incamerare una cifra simile.

Roma, Zaniolo rimane ma Ziyech resta nel mirino

La Roma, per ovviare alla cessione di Zaniolo, aveva intenzione di prendere Hakim Ziyech. Il marocchino, messosi in luce nel corso degli ultimi Mondiali, ritiene conclusa la propria esperienza al Chelsea ed aveva chiesto al proprio agente di trovargli una sistemazione alternativa.

Roma, in tal senso, era una meta possibile. Un’operazione complessa, dal punto di vista economico, ma comunque possibile. Che partiva da un presupposto imprescindibile: lo sbarco di Zaniolo in Premier League. I contatti con il Chelsea sono però andati in stand-by dopo il rifiuto del giocatore al Bournemouth e così per Ziyech si è inserito il Paris Saint Germain senza tuttavia riuscire a prodotte l’agognata fumata bianca. I Blues infatti, stando a quanto riportato dal giornalista Bruno Salomon, ha inviato per 3 volte documenti sbagliati rendendo impossibile la felice conclusione della trattativa. Nella mattina odierna il PSG proverà a fare ricorso alla Lega ma il colpo è quanto mai a rischio. La Roma può quindi tornare a sperare, in ottica estiva. Per Zaniolo, invece, si prospettano tempi duri.