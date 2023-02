Baratro Juventus, altra penalizzazione: ecco la nuova classifica

La Juventus rischia di subire una nuova maxi penalizzazione in classifica. Ecco lo scenario che fa tremare l’universo bianconero.

La Serie A è pronta a ripartire dalla ventunesima giornata di campionato. La Roma ospiterà allo stadio Olimpico l’Empoli di Zanetti, mentre la Juventus sarà ospite della Salernitana. I bianconeri sono reduci dal passo falso interno contro il Monza, che ha complicato la posizione in classifica della Juve dopo la penalizzazione da quindi punti inflitta per il caso plusvalenze. Ed all’orizzonte c’è la possibilità di una nuova batosta per la squadra bianconera.

Le acque sono agitate in casa Juventus, dentro e fuori dal campo di gioco. La squadra guidata da Massimiliano Allegri tornerà in campo questa sera, per sfidare la Lazio dell’ex Sarri per i quarti di finale della Coppa Italia. Quarti di finale da cui è stata eliminata a sorpresa la Roma, fatta fuori dalla Cremonese ultima in classifica in Serie A. La posizione in campionato dei bianconeri è stata stravolta dalla giustizia sportiva, che ha inflitto una penalizzazione da 15 punti alla Juventus sul caso plusvalenze. Ma ora lo scenario potrebbe ripetersi, alla finestra può arrivare una nuova batosta per la squadra bianconera.

Juventus in allarme, altri 20 punti di penalizzazione: la nuova classifica

Il caso delle plusvalenze non è l’unico attenzionato dalla Procura di Torino. Dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza, che ha visto la penalizzazione da 15 punti per i bianconeri, si attende il ricorso della stessa Juventus sul caso. Ma parallelamente va avanti l’inchiesta sulla manovra stipendi.

Anche sul fronte inchiesta stipendi potrebbe arrivare una maxi sanzione per il club bianconero. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport non è da escludere la richiesta di altri 20 punti di penalizzazione in arrivo. La sanzione si andrebbe a sommare con i primi 15 punti sottratti in classifica ai bianconeri, e farebbe tremare mister Allegri. Come sottolineato da Calciomercato.it il procuratore Giuseppe Chinè potrebbe applicare nuovamente la mano pesante contro i bianconeri, che sprofonderebbero in classifica. Con altri 20 punti di penalizzazione la squadra guidata da Allegri si ritroverebbe ultima a 3 punti in classifica.