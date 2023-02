Roma, stangata del giudice sportivo: fuori un mese

Nuovi guai per la Roma, dopo la sconfitta patita in Coppa Italia per mano della Cremonese. Ennesima tegola per Mourinho: c’è l’annuncio.

La stagione, dopo la sosta dovuta ai Mondiali, era ripartita nel migliore dei modi. Vittoria il 4 gennaio sul Bologna, pareggio con il Milan ed altri tre successi di fila ai danni del Genoa, della Fiorentina e dello Spezia. Poi, però, la Roma è andata incontro a due ko consecutivi che, insieme alla mancata risoluzione del caso Zaniolo, hanno alzato la temperatura nell’ambiente.

Domenica scorsa, ad esempio, i giallorossi sono caduti per mano del Napoli capolista. Fatale, in tal senso, la rete realizzata all’86esimo da Giovanni Simeone che, di fatto, ha chiuso le ostilità ed interrotto la striscia di risultati utili consecutiva dei capitolini. Mercoledì, invece, la squadra è stata battuta 2-1 dalla Cremonese nella gara valevole per i quarti di finale della Coppa Italia. Uno scivolone inatteso, che ha fatto sfumare il primo obiettivo stagionale del club.

Un passo falso che, inevitabilmente, ha lasciato diversi strascichi e fatto finire José Mourinho nel mirino della tifoseria romanista. I Friedkin, dal canto loro, si attendevano di più dal mister originario di Setubal e le notizie negative, per lui, non sono finite qua. Il suo vice Salvatore Foti, espulso nel corso della gara a causa del comportamento tenuto in panchina, dovrà restare fuori per un lungo periodo.

Roma, il vice di Mourinho fuori per tutto il mese di febbraio

Ad ufficializzarlo è stato il Giudice Sportivo, attraverso il comunicato pubblicato nella giornata odierna. Foti, in particolare, sarà squalificato fino a tutto il 28 febbraio. Tanti i motivi alla base del provvedimento emesso ai danni del tecnico.

Al 33esimo del secondo tempo, ad esempio, “alzatosi dalla propria panchina” ha rivolto agli ufficiali di gara, urlando, “ripetute espressioni offensive”. Nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, inoltre, ha proferito “frasi minacciose” a cui hanno fatto seguito, al termine dell’incontro, “espressioni blasfeme” ed altre “offensive con tono minaccioso”. L’ennesima tegola per Mourinho. Il quale, nelle prossime gare di campionato e di Europa League, dovrà fare a meno del suo fidato collaboratore. L’Empoli, intanto, è già all’orizzonte. Il portoghese dovrà cercare di ripartire subito e mettersi alle spalle le ultime delusioni. La piazza non intende tollerare altre delusioni. Serve una scossa, e serve subito.