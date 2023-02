Calciomercato Roma, Juventus senza paura: due azzurri nel mirino

Calciomercato Roma, la Juventus va avanti senza paura e mette nel mirino la doppietta azzurra. Ecco lo scenario che potrebbe infiammarsi nei prossimi mesi

Nonostante le vicende giudiziarie, in casa Juventus la strada tracciata per il calciomercato sembra piuttosto chiara. La società bianconera, penalizzata di 15 punti in classifica, non ha intenzione di mollare la presa per una doppietta azzurra che interessa diverse società- Roma compresa. Ecco il doppio obiettivo messo nel mirino da Massimiliano Allegri: via al progetto Made in Italy per il club piemontese.

Il calciomercato non concede tregue in Serie A. Mentre in casa Roma sembra tutto pronto per l’addio a Nicolò Zaniolo, sempre più vicino alla firma con il Galatasaray, la Juventus si prepara a bruciare l’ampia concorrenza nel campionato italiano. La società bianconera avrebbe intenzione di varare il piano Made in Italy, e c’è la doppietta azzurra nel mirino di mister Allegri per l’immediato futuro della Juventus. Ecco i due gioiellini messi in cima alla lista dei desideri dalla Vecchia Signora, pronta a beffare la concorrenza nonostante le burrascose vicende extra campo.

Calciomercato Roma, la Juventus punta Baldanzi e Vicario dell’Empoli

I bianconeri, un tempo legati proprio al futuro di Nicolò Zaniolo, avrebbero messo nel mirino la coppia di calciatori italiani che tanto bene sta facendo nell’Empoli di Paolo Zanetti. I due gioiellini della squadra toscana si sono ben distinti anche sabato pomeriggio allo stadio Olimpico, nella vittoria per 2-0 della Roma di José Mourinho.

Secondo quanto descritto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport la Juventus avrebbe messo nel mirino Guglielmo Vicario e Tommaso Baldanzi. L’estremo difensore della squadra toscana ha compiuto un triplo intervento miracoloso allo stadio Olimpico, esaltando anche i tifosi giallorossi sul web. Il trequartista invece è una delle sorprese stagionali della compagine toscana ed ha dichiarato pubblicamente di vedere in Paulo Dybala un vero e proprio modello di crescita. La Juventus ha intenzione di aggiudicarsi la doppietta azzurra nella prossima estate, la concorrenza è stata avvisata con largo anticipo.