Calciomercato Roma, UFFICIALE: ha firmato fino al 2025

La Roma, nella giornata odierna, ha rinnovato il contratto di un calciatore fino al 30 giugno 2025. Arrivato l’annuncio ufficiale.

La Roma, in attesa di definire il passaggio di Nicolò Zaniolo al Galatasaray, ha cominciato a riflettere in vista della sessione estiva del mercato. A gennaio il club ha provveduto a consolidare la rosa. Da giugno in poi, invece, andrà in scena una rivoluzione che comporterà nuovi acquisti ma anche un gran numero di cessioni.

Sono infatti tanti i giocatori in scadenza di contratto che, al termine della stagione, saluteranno la compagnia. È il caso, ad esempio, di Ante Coric e William Bianda. I due, presi dall’allora direttore sportivo Monchi nell’estate 2018, non si sono mai imposti nella capitale finendo di fatto ai margini della prima squadra. Il loro addio consentirà al club di incamerare circa 3 milioni: risorse preziose, che verranno utilizzate per finanziare le prossime operazioni in entrata.

Da definire, invece, il futuro di Stephan El Shaarawy e Andrea Belotti. Il primo, tornato titolare dopo l’infortunio di Lorenzo Spinazzola, ha di recente fatto sapere di essere pronto a restare e ridursi lo stipendio ma dal club, almeno fin qui, non sono arrivati segnali di alcun tipo. L’ex capitano del Torino, invece, non è riuscito ad integrarsi al meglio negli schemi tattici di José Mourinho: per lui appena 3 gol in Europa League, zero in campionato nonostante le 17 apparizioni.

Roma, Pinto al lavoro sui rinnovi di contratto

Pinto, a riguardo, prenderà una decisione più avanti. Intanto il manager ha provveduto a blindare uno dei suoi giovani più promettenti. Si tratta Corentin Louakima che, oggi, ha firmato il prolungamento fino al 30 giugno 2025.

L’operazione è stata annunciata attraverso un post sul profilo Twitter della società. Il terzino destro classe 2003, ancora mai impiegato in prima squadra e preso nel 2020 dal Paris Saint Germain, ha collezionato 12 presenze nel campionato Primavera “condite” da 2 assist. Un elemento che potrà tornare utile nella Roma del domani. La chiamata di José Mourinho, che in queste settimane ha avuto spesso modo di osservare da vicino le gare della cantera giallorossa, potrebbe arrivare presto. Per Pinto, un altro colpo portato a termine. Adesso la concentrazione torna al caso Zaniolo. Il Galatasaray conta di arrivare alle strette di mano decisive entro la serata odierna. L’accordo è vicino ma servirà un ulteriore sforzo comune per produrre la fumata bianca.