Calciomercato Roma, niente accordo e addio: occasione in Premier

La Roma ha cominciato a riflettere in vista del mercato estivo. Nel mirino è finito un top della Premier in scadenza di contratto.

Il mercato di gennaio si è concluso, portando in dote Ola Solbakken (fin qui rimasto ai margini) e Diego Llorente. La Roma, da ormai qualche giorno, ha quindi cominciato a lavorare al fine di individuare i rinforzi da regalare a José Mourinho in estate.

Il club, in particolare, proverà a portare nella capitale elementi già pronti in grado di aumentare la qualità complessiva della rosa. Diversi i nomi finiti nel taccuino del direttore generale Tiago Pinto, come ad esempio Davide Frattesi. Il centrocampista è ritenuto l’elemento ideale per rendere ancora più competitiva la linea mediana della squadra. I vari incontri andati in scena fin qui, però, non si sono rivelati sufficienti per individuare un principio d’intesa. Un altro tentativo verrà fatto più avanti, ma intanto il Sassuolo ha fatto sapere di volere almeno 30 milioni per lasciarlo andare.

Un’operazione, questa, che potrebbe venire finanziata dalla partenza di Nicolò Zaniolo ormai ad un passo dal Galatasaray. I contatti con i turchi sono andati avanti in maniera fruttuosa, al punto da consentire alle parti di individuare l’accordo decisivo. Nelle casse della Roma entreranno 20 milioni di fare fissa più vari bonus legati a determinati obiettivi stagionali. Risorse fresche che garantiranno ai giallorossi una certa libertà di manovra e di pianificare al meglio le prossime mosse.

Roma, Pinto vaglia il mercato: idea Naby Keita

Pinto, in ogni caso, non si limiterà a portare avanti la trattativa riguardante Frattesi. Il dirigente, infatti, scandaglierà l’intero palcoscenico europeo per trovare i rinforzi più adatti per Mourinho. Uno di questi, ad esempio, porta il nome di Naby Keita il cui contratto con il Liverpool scadrà a giugno.

Il centrocampista, giunto nella città dei Beatles nel 2018 per una spesa totale di 60 milioni, in questa stagione ha faticato a trovare spazio. Per lui appena 6 presenze in Premier League, per un totale di 245 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Una miseria per un calciatore abituato, in passato, ad essere uno dei leader dello spogliatoio. Il rapporto che lo lega a Jurgen Klopp non è dei migliori e, stando a quanto riportato oggi da ‘Sky Sport Germania’, l’ex Lipsia non rientra più nei piani dell’allenatore tedesco. Per la Roma, una vera e propria opportunità di mercato. Complessa sì, impegnativa dal punto di vista economico (guadagna 7.3 milioni) ma comunque possibile. Il profilo giusto per convincere Mourinho a restare ancora sulla panchina del club. Ora la palla passa a Pinto e ai Friedkin. Per crescere ancora c’è bisogno di calciatori di questo calibro.