Roma, resa dei conti Zaniolo: “Doppio danno e fallimento tecnico”

Il passaggio di Zaniolo al Galatasaray è ormai definito, si attende solo l’ufficialità. Un addetto ai lavori, intanto, stronca l’operazione.

Il divorzio è ad un passo, questione ormai di ore. La Roma e Nicolò Zaniolo, dopo settimane di incomprensioni e delusioni, sono ormai pronti a separarsi. Con reciproca insoddisfazione. Il Galatasaray, in queste ore, ha intensificato i contatti arrivando ad un passo dalla fumata bianca decisiva.

I dettagli, quelli determinanti per la buona riuscita dell’operazione, sono stati discussi e sistemati. I capitolini, dalla cessione dell’Inter, incasseranno 20 milioni di parte fissa più alcuni di bonus legati a determinati obiettivi stagionali. Il calciatore, invece, ha detto sì ad un contratto fino al 2027 a 3.6 milioni netti all’anno. Una cifra, questa, di molto superiore rispetto a quella attualmente percepita in giallorosso (2.2).

Intesa totale, infine, pure per quanto riguarda la clausola rescissoria fissata a 35 milioni. Il calciatore, nelle prossime ore, volerà alla volta della Turchia per sottoporsi alle visite mediche di rito per poi apporre la propria firma sui documenti ufficiali. La Roma, dal canto suo, ha cominciato a muoversi sul mercato al fine di individuare un suo possibile sostituto. Due le opzioni a disposizione del direttore generale Tiago Pinto: prendere uno svincolato subito (Isco si è proposto) oppure attendere l’estate per avere maggiore capacità di manovra.

Roma, Zazzoroni stronca l’operazione Zaniolo

Il colpo, come detto, risulta in dirittura di arrivo con il Galatasaray che conta di ufficializzare il tutto già entro la giornata odierna. Nella capitale turca Zaniolo ritroverà l’ex compagno Sergio Oliveira ed altre vecchie conoscenze della Serie A tra cui Mauro Icardi, Dries Mertens e Lucas Torreira.

Per la squadra di Okan Buruk, un ottimo innesto teso ad alzare ulteriormente la qualità complessiva della rosa. Per tutti gli altri soggetti coinvolti, invece, si tratta del modo peggiore per chiudere una relazione nata il primo luglio 2018. A pensarla così, ad esempio, è il direttore del ‘Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni. Il quale, nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’ ha stroncato l’operazione in questione. “Zaniolo? Un danno per lui, per la Roma, notevolissimo, oggi lo danno per 20 milioni. Lui in Turchia a 23 anni un fallimento tecnico”. Ora, le loro strade si separeranno, con la permanenza in Turchia che per Zaniolo potrebbe durare lo spazio di appena 6 mesi visto che sia il Milan che il Napoli stanno valutando l’idea di prenderlo sfruttando proprio la clausola inserita nel contratto su esplicita richiesta (non a caso) del calciatore. Si vedrà.