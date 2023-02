Calciomercato Roma, rinnovo imminente: compra la Ferrari e addio Mourinho

La Roma aveva messo nel mirino un calciatore ma adesso la pista è sfumata del tutto. Imminente il rinnovo del contratto con il suo club.

Conclusa la querelle riguardante Nicolò Zaniolo, la Roma ha cominciato a riflettere sulle prossime operazioni di mercato da concretizzare nella sessione estiva del mercato. A gennaio la rosa è stata consolidata, prendendo giocatori utili per allungare le rotazioni. A partire da giugno, invece, andrà in scena un’autentica rivoluzione.

José Mourinho, per allungare la sua esperienza nella panchina giallorossa, tornerà a chiedere ai Friedkin di investire in maniera concreta al fine di potenziare la rosa. Ad ogni entrata, però, dovrà corrispondere una cessione e sono diversi i giocatori in lista di sbarco. Ante Coric e William Bianda ad esempio, entrambi in scadenza di contratto, possono già essere considerati degli ex visto che la società non ha alcuna intenzione di raggiungere un nuovo accordo.

Le riflessioni, in particolare, riguarderanno Andrea Belotti ed Stephan El Shaarawy. L’ex capitano del Torino, giunto nella città Eterna ad agosto a parametro zero, non si è integrato negli schemi tattici del mister lusitano. Per lui zero gol in campionato ed una serie di bocciature che mettono a rischio la sua permanenza nella capitale. L’esterno, dal canto suo, sta attraversando un ottimo momento di forma ma il suo è uno degli stipendi più alti dell’intera rosa (3.5 milioni) e fin qui Pinto non ha mai parlato di un eventuale rinnovo.

Roma, Pinto sonda il mercato: sfuma la pista Dalot

Pinto, inoltre, dovrà valutare se procederà all’acquisto di un laterale destro. Alla corte di Mourinho è appena arrivato Diego Llorente ma lo spagnolo è sbarcato dal Leeds con la formula del prestito secco. Nel mirino del dirigente c’è Diogo Dalot tuttavia l’operazione, dopo quanto accaduto nella giornata odierna, può essere considerata sfumata.

Il terzino portoghese, stando a quanto riportato dal ‘Sun’, si è presentato all’ultima seduta di allenamento a bordo di una nuova Ferrari del valore di oltre 200 mila euro. Il modo migliore per festeggiare l’imminente prolungamento di contratto con i Red Devils. L’ex Milan, fin qui, ha totalizzato 23 presenze complessive diventando una delle colonne portanti della squadra di Erik Ten Hag con il quale il rapporto appare ottimo. Tutti i dettagli sono stati sistemati ed ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale da parte del club inglese.

Pinto aveva segnato in rosso il suo nome, e anche la Juventus era fortemente interessata visti i problemi che riguardano la fascia destra bianconera. La Roma e la Juventus a questo punto dovranno depennarlo e valutare altri profili. Il clima, in casa giallorossa, è pesante, il tecnico inquieto attende risposte concrete dalla proprietà.