Calciomercato Roma, erede Zaniolo: si è offerto pure alla Lazio

Calciomercato Roma, non si è ancora chiusa la pista per raccogliere l’eredità di Nicolò Zaniolo. Si è offerto anche alla Lazio di Maurizio Sarri.

Definita la cessione di Nicolò Zaniolo, da ieri ufficialmente nuovo giocatore del Galatasaray, Tiago Pinto ha svolto la consueta conferenza stampa di fine mercato. Il general manager giallorosso ha toccato tantissimi punti nell’appuntamento con i cronisti dopo la sessione di calciomercato invernale, non risparmiando autocritiche al proprio operato. In queste ore si riaccende la suggestione a parametro zero per raccogliere l’eredità dell’ex numero 22 della Roma.

Nella giornata di ieri c’è stata l’ufficialità del passaggio di Nicolò Zaniolo al Galatasaray, in queste ore è stato svelato anche il numero di maglia dell’ex Roma in Turchia. La cessione del numero 22 è stata uno dei temi più caldi della conferenza stampa di Tiago Pinto, che ieri ha tirato le somme dopo la finestra di calciomercato invernale in casa Roma. Il general manager, che aveva svelato di aver già individuato un sostituto al numero 22- poi sfumato- sta ragionando su un possibile rinforzo a parametro zero. Il calciatore, ancora svincolato, si è offerto anche alla Lazio ed al Milan in Serie A. Le due piste però sembrano già sfumate, ora tutto può dipendere dalla scelta dei vertici societari in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, non tramonta la pista Isco: rifiutato da Milan e Lazio

Resta ancora in piedi la suggestione Isco in casa Roma. Il centrocampista spagnolo, ex Real Madrid, è ancora svincolato dopo il mese di gennaio. Dopo la rottura con il Siviglia di Monchi il 31enne era ad un passo dal vestire la maglia dell’Union Berlino, poi è arrivata la fumata nera all’ultimo minuto sul mancato accordo economico.

Lo spagnolo è ancora in cerca di una destinazione dopo il divorzio con il Siviglia, e si sarebbe proposto a tre squadre in Serie A. Secondo quanto scrive il giornalista Daniele Longo il centrocampista si è proposto a Milan, Roma e Lazio. La squadra rossonera e quella allenata da Sarri avrebbero già declinato l’offerta, frenati dalle alte richieste di ingaggio. Mentre Pinto non avrebbe ancora escluso del tutto un suo possibile tesseramento, anche qui la questione riguarda le richieste economiche dello spagnolo.