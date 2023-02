Ultim’ora Roma: salta la trasferta di Lecce

La Roma si prepara alla trasferta sul campo del Lecce ma un giocatore non ci sarà. Mourinho lo ha escluso dalla lista dei convocati.

Le sconfitte patite per mano del Napoli e della Cremonese sono state ormai archiviate. La Roma, infatti, grazie alla vittoria ottenuta ai danni dell’Empoli ha ritrovato il sorriso ed incamerato tre punti fondamentali nella corsa per un piazzamento in zona Champions League.

Un successo che ha consentito ai capitolini di salire al terzo posto solitario a -3 dall’Inter seconda e guardare con ottimismo ai prossimi impegni. Domani il calendario prevede la trasferta sul campo del Lecce, impostosi 2-0 sulla Cremonese nell’ultimo turno di campionato e quattordicesimo in classifica. Un match che si preannuncia complesso per José Mourinho. Il quale, nell’occasione, schiererà la migliore formazione possibile.

Nella lista dei convocati mancherà Rick Karsdorp, che resterà quindi nella capitale. L’esterno, finito ai margini dopo l’attacco ricevuto dal tecnico lusitano il 9 novembre al termine della gara pareggiata con il Sassuolo, sembrava essersi riconciliato con il proprio mister. Nelle ultime ore si era parlato, con una certa insistenza, di un suo imminente rientro in gruppo. Invece non sarà così, come confermato su Twitter dal giornalista di ‘Sky Sport’ Angelo Mangiante.

Roma, Karsdorp non verrà convocato con il Lecce

L’olandese, stando così le cose, rimarrà nella capitale in attesa di un nuovo confronto con Mourinho. L’ennesima delusione della stagione per Karsdorp, cercato nella sessione invernale del mercato da un gran numero di squadre. L’elenco, in particolare, comprende i nomi della Juventus, del Monza e del Southampton.

Avances, però, rimaste sulla carta. I bianconeri, ad esempio, hanno tentato di prenderlo con la formula del prestito gratuito mentre i brianzoli, alla luce delle buone prestazioni della squadra di Raffaele Palladino, ha preferito continuare a dare fiducia ai calciatori già a disposizione del mister giallorosso. Gli inglesi, infine, avevano avviato dei contatti concreti ma poi la trattativa è finita su un binario morto, a causa delle richieste economiche della Roma e del calciatore (2,2 milioni netti all’anno). Fino a giugno rimarrà in città, per il resto si vedrà. Domani, intanto, a prendere il suo posto largo a destra, nel 3-4-2-1 scelto da Mourinho, ci penserà Nicola Zalewski. Sul versante opposto agirà invece Stephan El Shaarawy, in rampa di lancio dopo le ultime ottime prestazioni ed in attesa di un segnale dalla dirigenza riguardante la trattativa del rinnovo del contratto.