Calciomercato, flop e addio: l’effetto domino inguaia Pinto

La Roma ha messo nel mirino un calciatore della Serie A ma la pista si complica. Un altro top club prepara il sorpasso ai danni di Pinto.

Il mercato invernale è andato ormai in archivio, con esiti non del tutto soddisfacenti. Le giornate del direttore generale Tiago Pinto, in ogni caso restano intense visto che il club dovrà subito iniziare a pensare a quali rinforzi regalare a José Mourinho al fine di convincerlo a restare ancora in panchina.

Il manager giallorosso ha messo nel mirino un gran numero di giocatori con i quali potenziare tutti i reparti. Per quanto riguarda la porta, piace molto Gugliemo Vicario diventato uno dei migliori interpreti nel suo ruolo nel panorama calcistico italiano. La valutazione dell’Empoli è alla portata (10 milioni) ma il rischio che si crei un’asta al rialzo con le altre squadre interessate, come ad esempio il Napoli, è concreto.

Dalla corsa si è sfilato il Bayern Monaco (che ha preso subito Yann Sommer per sostituire Manuel Neuer) ma l’operazione appare comunque complessa. I capitolini, inoltre, a stretto giro di posta saranno chiamati a prendere una decisione in merito al futuro di Rui Patricio. Il portoghese, che a febbraio compirà 35 anni, andrà in scadenza nel 2024 e fin qui non si è mai parlato di un eventuale rinnovo. Almeno un colpo, inoltre, andrà fatto per potenziare il pacchetto arretrato.

Roma, Pinto segue Holm ma la pista si complica

Pinto, in particolare, è consapevole del fatto di dover prendere almeno un esterno destro. Diego Llorente è arrivato dal Leeds con la formula del prestito secco mentre Rick Karsdorp non è stato ancora reintegrato. Nel mirino è finito Emil Holm, una delle principali rivelazioni della stagione.

Lo svedese, autore di un gol e due assist in 19 apparizioni in campionato, viene ritenuto un ottimo prospetto anche per la sua poliedricità. Impiegato principalmente come terzino, il classe 2000 può giocare anche nella posizione di ala destra o largo a sinistra. La Roma, come detto, lo segue e in estate proverà a sfruttare i buoni rapporti creati con lo Spezia dopo l’operazione che ha portato Eldor Shomurodov alla corte di Luca Gotti. Arrivare alla fumata bianca, in ogni caso, non si preannuncia facile. La Juventus, ad esempio, si è già mossa avviando i primi contatti. Stesso discorso per l’Inter che, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Tuttosport’, andrà all’assalto in caso di addio del deludente Raoul Bellanova.