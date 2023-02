Calciomercato Roma, doppietta in Liga e scippo all’Inter

Calciomercato Roma, la doppietta nel campionato spagnolo anticipa nuovamente la Serie A. Ecco il nuovo scenario in vista della sessione estiva.

La sessione di calciomercato invernale non ha visto colpi di rilievo in Serie A. Il campionato italiano ha vissuto una finestra di riparazione sottotono, ben lontana dai movimenti della Premier League. Anche la Liga spagnola è pronta a lasciare a bocca asciutta la Serie A, spunta la doppietta a centrocampo che cambia gli scenari anche per Tiago Pinto in casa Roma.

La sessione di calciomercato di riparazione in casa Roma ha vissuto lo scossone Zaniolo in uscita. la cessione del numero 22 è stata definita a mercato chiuso in Serie A, con il passaggio in extremis al Galatasaray. L’ex numero 22 ha salutato Trigoria, al pari di Matias Vina e Eldor Shomurodov. In entrata sono stati due i movimenti, il norvegese Ola Solbakken a parametro zero ed il difensore Diego Llorente. Una finestra invernale che, per stessa ammissione di Tiago Pinto in conferenza stampa, ha un bilancio negativo dovuto anche ai paletti imposti dalla UEFA. In particolare a centrocampo sembra imminente uno scippo ad un obiettivo accostato a lungo ai giallorossi ed al Milan di Stefano Pioli. Scippo che può raddoppiare in Spagna.

Calciomercato Roma, il Betis anticipa la Serie A: anche Cardoso nel mirino

Sia la Roma che i rossoneri nei mesi scorsi vennero accostati al profilo di Aouar, centrocampista in scadenza con il Lione. Il classe ’98 però sembra aver trovato l’accordo totale con il Betis di Pellegrini, avversario della Roma nel girone di Europa League. E la squadra andalusa è pronta ad assicurarsi un altro centrocampista accostato a sua volta al campionato italiano.

Secondo quanto rimbalza dalla Spagna, il Real Betis dopo il colpo Aouar sta spingendo per arrivare a Johnny Cardoso dell’Internacional. Centrocampista statunitense classe 2001, venne accostato ad un passaggio allo Spezia nei mesi scorsi. Il centrocampista dell’Internacional venne accostato anche ai radar di Tiago Pinto in casa Roma. Il Betis, secondo quanto riportato dal sito Elgoldigital.com, avrebbe individuato nello statunitense l’erede designato per il messicano Andrès Guardado.