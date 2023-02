Calciomercato Roma, vuole solo Mourinho: doppia rinuncia per la firma

Calciomercato Roma, la firma sul rinnovo contrattuale è ancora in bilico in vista della sessione estiva. Arriva un doppio segnale lanciato a Tiago Pinto

La Roma è reduce dal pareggio del Via del mare contro il Lecce di Baroni. La squadra giallorossa attualmente occupa la terza posizione in Serie A, in coabitazione con Atalanta e Milan ed alle spalle dell’Inter di Simone Inzaghi. La lotta per la conquista del quarto posto, e conseguente qualificazione in Champions League, si infiamma e sarà decisiva anche in ottica calciomercato estivo.

Nei prossimi mesi Tiago Pinto dovrà risolvere la questione inerente ai calciatori in scadenza di contratto a giugno 2024. Mentre sembra ancora tutta da decifrare la situazione legata al futuro di Smalling, c’è un calciatore che lancia un doppio segnale al general manager giallorosso. Il dirigente portoghese ha sottolineato in conferenza stampa quanto la finestra di calciomercato invernale si stata condizionata in negativo dai paletti del Fair play finanziario e dal nodo legato all’addio a Zaniolo. Addio materializzatosi in extremis in Turchia, quando era troppo tardi per trovare un sostituto al jolly offensivo. A trovare più spazio tra i titolari, dopo la rottura con l’ex Inter, è stato Stephan El Shaarawy.

Calciomercato Roma, El Shaarawy vuole il rinnovo: doppia rinuncia per Mou

Il contratto del Faraone è in scadenza a giugno. Il numero 92 lancia un doppio segnale chiaro alla squadra giallorossa, c’è la doppia rinuncia per arrivare alla firma sul prolungamento entro la scadenza estiva. Attualmente il classe ’92 guadagna 3.5 milioni di euro, ed il suo rinnovo resta un nodo da sciogliere in vista dell’estate.

Di dubbi non sembra averne Stephan El Shaarawy che, secondo quanto riportato da Il Messaggero, sarebbe pronto alla doppia rinuncia per prolungare il suo matrimonio con la Roma. L’ex Milan sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio pur di continuare a giocare in giallorosso. Inoltre avrebbe già declinato diverse offerte pluriennali che sono già state recapitate. Il doppio segnale lanciato a Tiago Pinto potrebbe accelerare i contatti per la firma sul rinnovo, i prossimi mesi saranno decisivi dentro e fuori dal campo.