Calciomercato Roma, sorpasso bianconero per il colpaccio a zero

La Roma segue un calciatore che a giugno lascerà il proprio club a parametro zero. Il colpo, in ogni caso, si preannuncia complesso.

Il mercato di gennaio è andato ormai in archivio, con la Roma che approfitterà delle prossime settimane per individuare i rinforzi da regalare a José Mourinho. L’obiettivo è quello di rinforzare tutti i reparti, in modo tale da convincere il tecnico lusitano a restare sulla panchina giallorossa.

Diversi i nomi finiti nel taccuino del direttore generale Tiago Pinto. In difesa, ad esempio, piace molto Peer Schuurs ambientatosi nel migliore dei modi a Torino. L’olandese, in particolare, viene considerato un ottimo sostituto di Chris Smalling impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Le parti, al momento, sono piuttosto distanti dopo l’ultima offerta messa sul piatto dal manager (biennale a 5 milioni) ed il calciatore, dal canto suo, si è preso del tempo per riflettere.

In attesa di una sua risposta, Pinto si è messo a caccia di un’alternativa di livello individuandola proprio in Schuurs. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, il club segue vari profili. Davide Frattesi resta il sogno principale ma le pretese economiche del Sassuolo (oltre 30 milioni) e l’inserimento della Juventus hanno raffreddato l’interesse dei capitolini. I quali, adesso, hanno puntato i propri riflettori su un calciatore militante in Bundesliga.

Roma, su Kamada c’è la concorrenza della Premier League

Si tratta di Daichi Kamada, la cui esperienza all’Eintracht Francoforte si concluderà al termine della stagione. I tentativi dei tedeschi di arrivare ad un nuovo accordo e convincerlo a restare sono risultati vani ed ora il calciatore valuterà le varie offerte in arrivo.

Si tratta di un elemento poliedrico, capace di giocare in diverse posizioni del campo: centrocampista centrale, trequartista ma anche attaccante sinistro all’occorrenza. Il tutto, unito ad un ottimo senso del gol: per lui, fin qui, 13 centri (più 5 assist in 28 apparizioni complessive). Un bottino positivo, che ha attirato le attenzioni della Roma e della Premier League. Il Newcastle, stando a quanto riportato nella giornata odierna dal sito ‘Caughtoffside’, ha già avviato i contatti con il suo entourage al fine di posizionarsi in pole position. La Roma, così come il Liverpool (che a luglio dirà addio a Naby Keita), è ancora in corsa ma Pinto, per arrivare alle strette di mano decisive, dovrà sgasare e piazzare lo sprint.