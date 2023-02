Calciomercato Roma, altra cessione immediata: ecco 7 milioni

Calciomercato Roma, dopo aver definito l’addio a Nicolò Zaniolo la società giallorossa si prepara ad un’altra cessione immediata. Sul piatto 7 milioni di euro.

La Roma è reduce dal pareggio in casa del Lecce. Ora la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League si fa infuocata in Serie A. I giallorossi occupano la terza posizione alle spalle dell’Inter, con lo stesso punteggio di Milan ed Atalanta in classifica. In attesa del primo atto della sfida al Salisburgo, valida per i play off di Europa League, c’è una nuova cessione imminente da registrare per Tiago Pinto in casa giallorossa.

Conclusa la sessione di calciomercato invernale c’è stato il classico appuntamento con la stampa per Tiago Pinto. Il general manager giallorosso si è detto non soddisfatto di quanto fatto a gennaio. La Roma ha operato tre cessioni, oltre a Zaniolo hanno salutato Shomurodov e Vina. Dal fronte degli acquisti sono arrivati Ola Solbakken, in scadenza dal Bodo-Glimt e Diego Llorente, difensore approdato dal Leeds. Il dirigente portoghese ha sottolineato come sia stato difficile operare nel rispetto dei vincoli del fair play finanziario, oltre alle difficoltà di cedere Nicolò Zaniolo. Ma l’ex numero 22 potrebbe essere seguito da una nuova cessione imminente.

Calciomercato Roma, il Westerlo riscatta Reynolds: subito 7 milioni per Pinto

Fari puntati sul futuro di Bryan Reynolds, il terzino statunitense è in prestito al Westerlo dalla Roma. L’ex Dallas è alla sua seconda esperienza nel campionato belga, dopo il primo prestito al Kortrijk. Ed il suo futuro sembra ormai deciso verso l’addio definitivo alla Roma.

Secondo quanto riporta il sito Sport Mediaset il Westerlo avrebbe intenzione di rompere gli indugi ed anticipare il riscatto del giovane laterale statunitense. Il diritto di riscatto in favore del club belga è fissato a 7 milioni di euro, pronti a far respirare le casse della squadra giallorossa. Dietro la decisione del riscatto da parte del Westerlo ci sarebbe l’interesse di alcuni club del campionato inglese. Tiago Pinto può così assicurarsi un nuovo tesoretto dopo la cessione in extremis di Nicolò Zaniolo.