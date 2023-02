Salisburgo-Roma, un punto debole e chi temere: Konsel dice tutto

La Roma si prepara al match di Europa League contro il Salisburgo in programma giovedì. Un ex giallorosso avverte Mourinho.

La delusione vissuta sabato a Lecce è ormai archiviata. La Roma, infatti, in questi giorni è tornata ad allenarsi in vista della prossima gara. Il calendario, in particolare, propone l’andata degli spareggi di Europa League contro il Salisburgo in programma giovedì alle ore 18.45.

Un match che si preannuncia quanto mai complesso per i giallorossi. Per una serie di motivi. Gli avversari ad esempio, pur essendo ancora distanti dalla forma migliore (il campionato è ripartito il 10 febbraio), possono contare su diversi elementi di qualità. È il caso, ad esempio, di Noah Okafor autore di 10 reti e 3 assist in 24 presenze complessive. Occhio, inoltre, a Fernando andato a segno 6 volte nelle 9 partite in cui è stato fin qui impiegato.

I capitolini, dal canto loro, dovranno aumentare i giri del proprio motore e dimostrare di aver risolto le criticità emerse nell’ultimo turno di campionato. La manovra, in tal senso, è apparsa farraginosa mentre in attacco non tutti gli automatismi hanno funzionato a dovere. La posta in palio è alta: ecco perché José Mourinho, a differenza di quanto accaduto in Coppa Italia, metterà in campo la migliore formazione possibile.

Roma, Konsel avverte i giallorossi

Nelle ore ancora a disposizione il tecnico lusitano, insieme alla squadra, continuerà a studiare gli austriaci così da elaborare le adeguate contromosse. Nel frattempo, ad fornire alcuni utili consigli alla Roma ci ha pensato oggi Michael Konsel nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Messaggero’.

“Se giocano come hanno fatto in altre partite internazionali, diventano una buona squadra. Sono forti fisicamente, pressano e amano attaccare” le parole del’ex giallorosso (45 presenze in totale tra il 1997 e il 1999). “La Roma deve fare attenzione , hanno carattere da vendere. In attacco ci sono Okafor e Fernando che adesso è tornato dall’infortunio ed è molto rapido. A centrocampo Seiwald e Sucic”. La formazione di Mourinho, secondo Konsel, è comunque favorita per il fatto di avere in campo Paulo Dybala (“eccezionale”) e in panchina il portoghese. “Ho sentito delle critiche, ma non le capisco”. Alla sfida manca sempre meno, ma l’attesa nell’ambiente è già alle stelle. Il vestito delle grandi occasioni, intanto, è pronto. La Roma, che ritroverà Rick Karsdorp e Leonardo Spinazzola, vuole la qualificazione agli ottavi. Il Salisburgo, sceso dalla Champions League, è avvertito.