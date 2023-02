Calciomercato Roma, retrocessione e addio: via libera Pinto

La Roma segue un giovane prospetto in rampa di lancio. Il colpo è possibile ma legato ad una determinata condizione. Ecco lo scenario.

La Roma non guarda soltanto al mercato italiano per rinforzarsi nella sessione estiva del mercato. Il direttore generale Tiago Pinto, infatti, da ormai diverse settimane ha iniziato a seguire anche la Bundesliga ed altri campionati europei mettendo nel mirino diversi prospetti di livello.

In Germania, ad esempio, giocano due elementi molto apprezzati dal manager giallorosso. Il primo è Evan Ndicka, la cui esperienza all’Eintracht Francoforte si concluderà al termine della stagione. Ogni tentativo di convincerlo a restare ancora sono andati a vuoto, con il club teutonico che si è ormai rassegnato a perderlo a zero al termine della stagione. Per lui si era parlato di un probabile trasferimento al Barcellona ma la trattativa con i blaugrana è ancora ben lungi dall’essere conclusa.

L’altro nome seguito è Piero Hincapié, reduce da un ottimo mondiale e diventato una delle colonne portanti del Bayer Leverkusen. L’ecuadoriano, di recente, ha firmato un prolungamento di contratto che consentirà ai rossoneri di venderlo a caro prezzo da giugno in poi. Mezza Premier League si è fatta avanti ma le pretese economiche delle ‘Aspirine’ hanno fatto finire ogni interlocuzione in stand-by. I capitolini, come detto, sono alla finestra in entrambi i casi ma al tempo stesso valutano l’idea di ingaggiare un altro calciatore in rampa di lancio.

Roma, riflettori puntati su Branthwaite

Si tratta di Jarrad Branthwaite, di proprietà dell’Everton ma in prestito all’Psv Eindhoven dove sta giocando con una certa continuità e mettendo in mostra le sue qualità. Si tratta di un centrale classe 2002, capace all’occorrenza di giocare anche nella posizione di terzino bravo pure in fase di realizzazione (4 reti).

Il suo futuro, al momento, rappresenta un vero e proprio rebus. Gli olandesi, dal canto loro, vorrebbero acquistarlo e già a gennaio hanno messo sul piatto 15 milioni di sterline al fine di strapparlo ai ‘Toffees’. Un assalto che non ha prodotto risultati. L’Everton infatti è disposto a cederlo a titolo definitivo soltanto in caso di retrocessione. Uno scenario che potrebbe concretizzarsi presto, visto la squadra Sean Dyche è terzultima a -1 dal Leeds. Se ne riparlerà quindi più avanti. La Roma intanto, stando a quanto confermato dal ‘Daily Mail’, ha già provveduto a mandare alcuni suoi scout in Olanda in modo tale da continuare a seguirlo. La corsa è aperta.