Calciomercato Roma, tiene banco il futuro di Dybala: ecco l’annuncio sul giocatore argentino che potrebbe essere nel mirino di molti club in estate

Si è parlato spesso di come il futuro di Paulo Dybala alla Roma sia legato a doppia mandata a quello che farà Mourinho il prossimo anno. E il futuro dell’allenatore portoghese non solo dipende dalla qualificazione alla prossima Champions League, ma anche da quello che la società vorrà fare sotto il profilo degli investimenti. Lo Special One vuole innesti, lo sappiamo, e due colpi in canna Pinto ce li avrebbe. Ma forse potrebbero non bastare.

Inoltre, sappiamo benissimo, che c’è una clausola sul contratto di Dybala che potrebbe liberare il giocatore. La Joya, però, sta bene a Roma, benissimo: coccolato quotidianamente dai tifosi e anche dall’Olimpico in ogni occasione. In cuor suo, probabilmente, il futuro è già deciso anche se, è evidente anche questo, qualcuno ci proverà la prossima estate a strapparlo alla Roma. Si è già parlato di un interesse di qualche club di Premier League. Ed è uno di questi club, in particolare il Manchester United – che potrebbe assaltare Abraham, però – che non sembra essere propenso, fortunatamente, a prendere l’argentino.

Calciomercato Roma, ecco il futuro di Dybala

Le parole riferite a Give Me Sport da parte del giornalista Dean Jones infatti vanno verso questa direzione: “Non so se è adatto e inoltre, non lo vedo venire in Inghilterra in questo momento. Penso che sia molto improbabile che Paulo Dybala venga in Inghilterra nella finestra di trasferimento estiva”. Insomma, non solo il Manchester United fuori dai giochi, ma anche tutte le altre squadre della Premier League che fino al momento hanno mostrato un certo interesse.

Al di là del campionato inglese, infine, non sembrano esserci dei potenziali club pronti a prendere Dybala. E questo non è che un bene per la Roma del futuro, che vorrebbe costruire il suo, di futuro, sulle perle della Joya. Insieme a Mourinho, ovviamente.