Calciomercato Roma, blitz di Conte: sorpasso dopo la firma

Calciomercato Roma, la Premier League è pronta a bruciare la concorrenza in estate. Il blitz di Antonio Conte sembra deciso: sorpasso dopo la firma.

Il calciomercato invernale ha visto il campionato inglese protagonista di veri e propri colpi clamorosi. Ben diversa la realtà della Serie A, che non ha vissuto alcuno scossone in entrata a gennaio, dagli standard della Premier League. Antonio Conte, tecnico del Tottenham uscito sconfitto ieri da San Siro, vuole bruciare la concorrenza europea in vista di giugno. C’è il sorpasso dopo la firma sul rinnovo contrattuale: assalto già programmato.

Non sta passando un gran momento al Tottenham mister Antonio Conte. Il tecnico italiano è reduce dalla sconfitta di misura in casa del Milan, ennesimo passo falso stagionale degli Spurs. La sconfitta di San Siro è stata preceduta di pochi giorni dal clamoroso tonfo in Premier dei londinesi, battuti per 4-1 dal Leicester. L’ex tecnico di Inter e Juventus, il cui futuro è ancora da decifrare, avrebbe messo nel mirino un obiettivo difensivo finito sul taccuino di tanti club europei. Il suo profilo era stato accostato anche alla lista dei desideri di Tiago Pinto, prima che la firma sul rinnovo contrattuale cambiasse completamente le condizioni economiche sulla possibile operazione in entrata.

Calciomercato Roma, il Tottenham non molla Hincapie: sorpasso dopo il rinnovo

Parliamo di Piero Hincapiè, difensore del Bayer Leverkusen e dell’Ecuador. Nei giorni scorsi il classe 2002 ha prolungato il proprio contratto con le Aspirine, firma che ha visto schizzare il valore del suo cartellino. Ora per la corsa al 21enne la Serie A sembra tagliata fuori, anche Tiago Pinto dovrà sondare nuovi profili low-cost per la difesa del futuro della Roma.

A non perdere di vista il difensore ecuadoriano sembra essere il Tottenham di Antonio Conte. Gli Spurs avrebbero intenzione di tornare all’assalto di Hincapie durante la sessione di calciomercato estivo. Come sottolineato dal sito spagnolo, Fichajes.net, il club londinese sembra l’unico ad avere la forza economica per strappare il centrale difensivo al Bayer Leverkusen. Il media iberico sottolinea come ora saranno i tedeschi a fare il prezzo, immaginando una valutazione alle stelle dopo il rinnovo di contratto.