Kvaratskhelia, addio Napoli: futuro bianconero, lo ricoprono di soldi

Kvaratskhelia è diventato un idolo a Napoli ma la sua permanenza in città potrebbe durare appena un anno. I bianconeri lo vogliono.

All’inizio il suo acquisto aveva fatto sollevare diversi sopraccigli e destato perplessità in una larga fetta della tifoseria del Napoli. Una diffidenza che Khvicha Kvaratskhelia è riuscito a trasformare in amore puro, alla luce delle prestazioni offerte in campo sia in campionato che in Champions League.

Il georgiano, sbarcato in città nella scorsa estate da perfetto sconosciuto agli occhi del grande pubblico ancora scottato dall’addio di Lorenzo Insigne, si è imposto subito nella nuova realtà. Per lui, in totale, 11 reti e 14 assist in 23 apparizioni complessive. Numeri da top player conclamato, che gli hanno permesso di risultare spesso determinante per le sorti azzurre. Qualità ma anche quantità visto che all’ex Dinamo Batumi piace non soltanto partecipare alla fase di costruzione della manovra ma anche aiutare i compagni in quella difensiva.

L’ala sinistra, presa per 10 milioni, ha raccolto nel migliore dei modi il testimone lasciato da Insigne finendo inevitabilmente nel mirino dei club più prestigiosi d’Europa. Il Real Madrid ed il PSG, ad esempio, lo hanno inserito nella lista dei desiderata. La Premier League, invece, ha già provveduto ad effettuare qualche sondaggio teso a verificare la sua disponibilità a trasferirsi in Inghilterra. Un pressing costante, portato avanti nelle ultime ore da una specifica squadra.

Kvaratskhelia nel mirino della Premier League

Il Newcastle, stando a quanto riportato oggi da ‘Football Insider’, lo considera il rinforzo ideale da regalare al tecnico di Eddie Howe. La qualificazione alla prossima edizione della Champions è alla portata ed il georgiano costituirebbe l’acquisto ideale per aumentare la qualità complessiva della rosa.

Il Napoli, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di venderlo. A confermarlo è il fatto che il presidente Aurelio De Laurentiis, insieme al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ha avviato i contatti con l’entourage di Kvaratskhelia al fine di discutere del rinnovo del contratto. Il piano, in particolare, è quello di mettere sul piatto un prolungamento fino al 2027 con conseguente adeguamento dello stipendio (ora percepisce 1.5 milioni). L’intesa definitiva appare vicina, con il Napoli intenzionato a blindare il proprio gioiello più splendente. Il Newcastle, così come il Real Madrid, spingerà per strapparlo ai partenopei ma servirà un assegno sostanzioso (leggasi: da tre cifre) per strapparlo a De Laurentiis.