Calciomercato Roma, sorpasso lampo in Liga: contatti già avviati

La Roma è al lavoro per individuare i prossimi rinforzi. Per un particolare obiettivo la concorrenza aumenta ogni giorno che passa.

La Roma riflette, in vista del mercato estivo. Una sessione che si preannuncia fondamentale, visto che i giallorossi dovranno investire in maniera concreta per convincere José Mourinho a prolungare la propria esperienza nella panchina giallorossa. Tanti i nomi finiti nell’agenda di Tiago Pinto, intenzionato a potenziare tutti i reparti.

In porta, ad esempio, piace molto Gugliemo Vicario diventato uno dei migliori interpreti del proprio ruolo nel panorama calcistico italiano. L’Empoli lo farà partire al termine della stagione ha intanto ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina. Per portarlo via serviranno almeno 20 milioni ma il rischio che si scateni un’asta al rialzo alla luce delle tante squadre che hanno iniziato a seguirlo tra cui il Napoli.

Un colpo, di certo, andrà fatto anche in difesa a prescindere dalla decisione finale di Chris Smalling impegnato in una difficile trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza. Marash Kumbulla, infatti, quando è stato impiegato non ha fornito le risposte sperate dal mister originario di Setubal. Il club, in particolare, valuta tre profili. Il primo è Perr Schuurs, per il quale l’Inter sembra essersi tirata indietro. La seconda pista conduce invece a Piero Hincapié, fresco di prolungamento con il Bayer Leverkusen.

Roma, aumenta la concorrenza per N’Dicka

La Roma, infine, è sulle tracce di Evan N’Dicka la cui esperienza all’Eintracht Francoforte si concluderà a giugno. I tentativi di convincerlo a restare e firmare un nuovo accordo ancora sono andati a vuoto, con i rossoneri che si sono ormai rassegnati al fatto di perderlo a zero.

Nei giorni scorsi si era parlato di un accordo già raggiunto con il Barcellona tuttavia le voci in questione si sono rivelate prive di fondamento. La corsa è ancora aperta e, stando a quanto riportato da ‘Relevo’, ad inserirsi tentando il sorpasso è stato il Betis Siviglia. I contatti tra le parti sono già scattati, con gli andalusi che proveranno a strappare il suo “sì” a stretto giro di posta in modo tale da bruciare la folta concorrenza. Gli avversari da battere, per la Roma, aumentano sempre di più. Dopo i blaugrana, ecco i biancoverdi. Pinto è chiamato ad attivarsi subito. In caso contrario, il nome di N’Dicka dovrà essere depennato dal suo taccuino.