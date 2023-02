Roma, hanno vinto i Friedkin: via libera per la firma

Roma, altra vittoria targata famiglia Friedkin. La proprietà statunitense ha ottenuto il via libera per la firma sul nuovo accordo.

Hanno vinto i Friedkin, la proprietà a stelle e strisce della Roma incassa un via libera importante in casa giallorossa. Gli statunitensi, dall’estate del 2020 alla guida della Roma, celebrano una vittoria decisiva verso l’accordo e la firma imminente. Ecco tutti i dettagli sul braccio di ferro legale che ha sorriso alla proprietà giallorossa, ora la rima nero su bianco può essere dietro l’angolo.

La famiglia Friedkin in neanche tre stagioni sta cercando di riportare la Roma ai massimi livelli del calcio italiano. La scorsa estate, dopo la prima stagione a guida José Mourinho, gli statunitensi hanno conquistato anche il primo trofeo. La Conference League, vinta lo scorso maggio contro il Feyenord, ha riportato un trofeo nella bacheca giallorossa dopo quattordici anni. In queste ore la proprietà giallorossa ha incassato una nuova vittoria sul piano legale. Ecco i dettagli della questione, che aprono alla firma sul nuovo accordo imminente in casa Roma.

Roma, i Friedkin vincono la causa con la New Balance: via libera per l’accordo Adidas

La Roma ha ottenuto una vittoria importante contro la New Balance. Lo sponsor tecnico ha avuto la peggio nell’arbitrato internazionale messo in atto contro la famiglia Friedkin. Ora la proprietà della Roma ha il via libera definitivo per mettere nero su bianco il nuovo accordo con lo sponsor tecnico Adidas.

Le nuove maglie della Roma porteranno il logo Adidas, e già sono trapelate le prime immagini ed indiscrezioni per la stagione 2023-24. La New Balance, come sottolinea il sito Calcioefinanza.it, si arrende nell’arbitrato internazionale intentato contro i Friedkin. Non è stato rilevato nessun illecito nell’accordo con Adidas, che ora può essere ufficializzato senza alcun timore da parte della società giallorossa. Una nuova vittoria targata Friedkin che apre all’ennesima novità in casa giallorossa, parallelamente gli statunitensi stanno facendo importanti progressi per la partenza dei lavori dello stadio di proprietà nella zona di Pietralata.