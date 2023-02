Calciomercato Roma, addio Mourinho: il Chelsea prende quota

La Roma spera di trattenere Mourinho al termine della stagione ma non sarà facile. La notizia spaventa i tifosi.

Ancora insieme per almeno 3 mesi e mezzo, con l’obiettivo di vincere quante più partite possibili e centrare almeno la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Poi andrà in scena il faccia a faccia decisivo, che consentirà di delineare il futuro della Roma e dei suoi principali protagonisti.

Il modo in cui si concluderà la stagione dei giallorossi, infatti, influirà sopratutto sulle scelte di José Mourinho e Paulo Dybala. Entrambi si trovano bene in città ma rimarranno a patto di essere al centro di un progetto in costante crescita e vincente, pienamente supportato dai Friedkin dal punto di vista economica. Tradotto: si aspettano di ricevere innesti di qualità nella prossima estate, capace di rinforzare la rosa e renderla più competitiva ai massimi livelli.

In caso contrario, inizieranno a guardarsi intorno e a valutare l’idea di andare via seppur a malincuore. Il tecnico portoghese, nelle scorse settimane, è finito nel mirino di diverse Nazionali tuttavia le varie avances non sono riuscite a convincerlo ad abbandonare il proprio incarico nella capitale. L’argentino invece, grazie alle ottime prestazione sfornate in questi mesi (11 reti e 7 assist in 22 presenze complessive), è tornato ad essere l’oggetto del desiderio di varie squadre.

Roma, in bilico il futuro di Mourinho e Dybala

La loro permanenza, come detto, è in bilico e tutto dipenderà dai risultati che la squadra conseguirà e dalle scelte di mercato degli imprenditori statunitensi. Nel frattempo, i bookmakers hanno iniziato a quotare il possibile approdo altrove di Mourinho.

Per quanto riguarda Mourinho, si parla di un ritorno al Chelsea (4,5) in sostituzione di Graham Potter. Da non escludere, poi, un matrimonio con il Newcastle (7.5) quarto in Premier League ed intenzionato a strappare il pass per l’Europa che conta nonché con il Brasile (8), che già nelle scorse settimane lo aveva cercato. La Roma spera di poterlo trattenere ancora e proseguire insieme. Per strappare il suo “sì”, però, serviranno risposte concrete e conferme sulle bontà del piano di sviluppo concordato con il club a maggio 2021. Il direttore Tiago Pinto, nel frattempo, avrà il compito di individuare i rinforzi giusta da portare alla corte del tecnico lusitano. Diversi i nomi finiti nel suo mirino, come ad esempio Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte. Molto apprezzato anche Perr Schuurs del Torino, per il quale l’Inter si è tirata indietro. Le idee sono chiare. Ma non basteranno, da sole, per proseguire il matrimonio con Mourinho.