Incubo esonero, poker sul piatto: hanno snobbato Mourinho

Sempre più un rebus il futuro di Mourinho, in attesa di ricevere chiarimenti da Friedkin. Un club, intanto, lo ha snobbato.

Il telefono, fin qui, è rimasto silenzioso ma le parti torneranno a confrontarsi a breve, con l’obiettivo di verificare se esistono ancora le condizioni per andare avanti insieme. Il futuro di José Mourinho, nel frattempo, continua ad essere un rebus. Per restare, infatti, chiederà ai Friedkin investimenti concreti sul mercato e di mantenere la parola data a maggio 2021.

Il piano di sviluppo del club concordato all’epoca prevede, nel terzo anno del tecnico nella capitale, un potenziamento complessivo della rosa teso a renderla maggiormente competitiva ai livelli più alti. L’allenatore, in particolare, vorrebbe ricevere top player capaci di cambiare fin da subito il volto della squadra. Richieste, però, che cozzano con i paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del Fair Play Finanziario.

Quello che accadrà al termine della stagione non è ancora chiaro. Nel frattempo il nome di Mourinho è finito nel mirino di un gran numero di squadre. Le Nazionali del Portogallo e del Brasile, ad esempio, lo hanno cercato con insistenza a fine 2022 senza tuttavia riuscire a strappare il suo “sì”. Nella città Eterna si trova bene ed il suo obiettivo è quello di aiutare la Roma a tornare ai vertici del calcio europeo. Tutto ciò, però, accadrà a patto di ricevere le adeguate rassicurazioni dagli imprenditori statunitensi.

Roma, un rebus il futuro di Mourinho

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile sbarco a Londra, sponda Chelsea. La cura Graham Potter, nonostante i vari acquisti effettuati nella sessione invernale del mercato, non sta producendo i risultati sperati e i bookmaker, nella giornata di ieri, avevano abbassato le quote relative ad un ritorno di Mourinho in Premier League.

I Blues in realtà, stando a quanto riportato da ‘Fichajes.net’, starebbero pensando ad altri 4 profili. Il primo è quello di Mauricio Pochettino, rimasto senza squadra dopo l’esperienza vissuta al Paris Saint Germain. Nel mirino ci sono anche Luis Enrique (reduce dal Mondiale vissuto sulla panchina della Spagna) e Zinedine Zidane intenzionato a tornare in pista il prima possibile. Occhio, infine, a Diego Simeone la cui permanenza all’Atletico Madrid dipenderà, come spiegato da lui stesso, dal modo in cui si concluderà l’attuale stagione. I giochi sono ancora aperti. Mourinho, intanto, attende risposte dal club.